Інтерв'ю

Тюремна романтика, культ смерті та царя — Наталія Холоденко про психологію росіян та війну в Україні

Катерина Павловська, Журналістка програми Факти ICTV 17 Квітня 2022, 21:00
Інтерв'ю Наталії Холоденко - інтерв'ю психологині про війну в Україні
Фото: Instagram

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