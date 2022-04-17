Тюремна романтика, культ смерті та царя — Наталія Холоденко про психологію росіян та війну в Україні

Професійна психологиня та телеекспертка Наталія Холоденко, як і багато українців, була змушена емігрувати подалі від війни. Задля тимчасового прихистку вона обрала Німеччину не лише з питань безпеки, а й через те, що країна є колискою психології як науки.

А ще саме там на високому рівні вивчали наслідки й травми, що зазнали народи, які постраждали від Другої світової війни.

Ми розпитали Наталію про те, як цей напрямок стосується України і які паралелі з Другою світовою війною ми бачимо зараз на нашій землі.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

— Чому саме Німеччина так глибоко займається психологією?

— У Німеччині та Австрії є дуже багато психологів високого рівня. Фрейд працював в Австрії. У Німеччині звертались до психологів саме з питань, як жити з тим, що ти розумієш, що твій дідусь вбивав людей та допомагав нацистській армії.

І ось ті дослідники, які вже понад 30 років вивчають цю тему, говорять про те, що лише зараз закінчується Друга світова війна через процеси, які були незавершені тоді в серцях і душах багатьох людей.

— Чим ставлення до Другої світової війни відрізняється в Росії?

— Я вам скажу так, взагалі в Росії своєрідний культ смерті. Тема війни в них завжди в телебаченні. Вони постійно ностальгують. Беруть Другу світову війну, як такий образ романтики, перемоги.

Насправді ж, коли радянські війська були в Німеччині, то поводили себе подібним чином, як в Україні зараз. Тобто нам намалювали цього героя, радянського солдата, але яким він був — це дуже велике питання.

— У російських солдатів ми бачимо зараз надзвичайну жорстокість. З чим, на вашу думку, це пов`язано?

— Я постійно аналізую злочини, які відбуваються з цивільними людьми в Україні. Це ж не просто, наприклад, ґвалтуєш і ти не розумієш, що людина говорить. Ти розумієш кожне слово, що тобі кричить чи дитина, чи жінка, тобто це має провокувати якусь реакцію.

Одна справа, коли тобі німецькою кричать, і ти не розумієш, а інша — коли тебе просять, до тебе звертаються, і ти це розумієш. Це говорить про те, що для них нормально знищувати своїх, тих, кого вони розуміють, тих, кого вони знають.

— Чи пов’язане це з їх лідером, бо Володимир Путін теж не “найгуманніша у світі” людина?

— Коли я почала цікавитися його біографією (Володимира Путіна — ред.), я взагалі була шокована, тому що його мама “блокадниця”. Вона пережила блокаду Ленінграду, у неї двоє дітей загинуло. Путін був третім.

Тобто він по суті в Маріуполі створює те, що пережила його родина. Отак це все діє. Історію творять особистості та їх травми.

— Але при цьому він ще й має велику підтримку своїх громадян…

— У них ніколи не було горизонтального управління, як у нас “чорна рада” — зібрались, проголосували. Для нас же Майдан і взагалі все, що пов’язано з народним повстанням, — це історична норма.

А там завжди був цар, який їхав, а всі знімали шапку. Тому ми ментально абсолютно різні. Ми відчуваємо і вважаємо нормою бути незгодними, об’єднуватися. А для них це божевілля: “Ну, як ти підеш проти царя? Це ж цар, він уже Богом даний”.

— Чи бачите ви паралелі того, що відбувається зараз у Росії й того, що було в Німеччині за часів Гітлера? Наприклад, часто зустрічаються фото, де тілами дітей викладають сумнозвісну літеру Z.

— Це класика їхньої пропаганди. Вони завжди долучають дітей, як було і в фашистській Німеччині. Гітлер створював загони дітей-сиріт, які були б дітьми Рейху.

Він постійно намагався від’єднувати їх від батьків і створювати окрему організацію. Росія щось схоже робила з чеченським народом. Росіяни повбивали батьків в Чечні, а дітей виховали бути рабами РФ, виконувати зручні накази.

(Прим. Зараз подібне відбувається з дітьми, яких примусово вивезли із Маріуполя до Росії. Там готують для них табори, де планують перевиховання).

— На чемпіонаті Європи з картингу російський гонщик Артем Северюхін відзначився нацистським привітанням. Як можна трактувати його поведінку?

— Я дивилася на цей ролик з іншого боку, аналізуючи жести та міміку. У нього був зловісний сміх. Отак знаєте, як диявол сміється у якихось фільмах.

Він втішається з того, що він це зробив, і що це знак зла, і він знає, що робить. Розумієте, це теж підживлення енергією, коли інші люди в цей момент, як мінімум, дивуються, а він реагує, наче це круто, демонструючи знак “ми знищуватимемо”.

Читати на тему Безжалісні психопати? Психологічний аналіз руzzких військових та суспільства Психолог та психотерапевт Олег Следь створив психологічний портрет рашистів та назвав причини їхньої невиправданої жорстокості.

— Чи пов’язана з нинішньою поведінкою росіян так звана “тюремна культура”, яка своїм корінням йде ще від Гулагу і виправних таборів для власних громадян?

— Це навіть називають “тюремною романтикою”. Тобто “сидіти” — нормально і навіть оспівано романтично. У нас ніколи не було настільки популярного шансону, пов’язаного з темою тюрми, “блатних” і тому подібне. Це чисто їхня історія.

Але це історія про себе і про безпорадність, яка набуває певної критичної точки, коли людина дає собі право мститись. Тобто росіяни зараз бачать в українцях причину свого нещастя, мовляв “ми могли б так жити, але не вміємо, тому ми вас знищимо”.

— Ви кажете, що Друга світова ще ментально триває, а скільки ця війна триватиме для українців?

— Для всіх закінчується Друга світова війна. І дуже важливо, щоб вона нарешті закінчилась, тому що вона ще продовжує жити в пам’яті багатьох.

Війна завжди має наслідки на декілька поколінь. На нас це однозначно відобразиться, але якщо ми це визнаємо і працюватимемо з цим, то для нас, як і для німців, війна нарешті закінчиться.

Окупанти безсоромно крадуть з домівок українців на окупованих територіях одяг, побутову техніку, парфуми, дитячі речі та навіть килими. Читай про мародерство російських військових в Україні з психологічної точки зору.