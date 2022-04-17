Тюремная романтика, культ смерти и царя — Наталья Холоденко о психологии россиян и войне в Украине

Профессиональный психолог и телеэксперт Наталья Холоденко, как и многие украинцы, была вынуждена эмигрировать подальше от войны. Для временного убежища она выбрала Германию, не только из-за вопроса безопасности, но и потому, что страна является колыбелью психологии как науки.

А еще именно там на высоком уровне изучали последствия и травмы пострадавших от Второй мировой войны народов.

Мы расспросили Наталию о том, как это направление касается Украины и какие параллели со Второй мировой войной мы сейчас видим на нашей земле.

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— Почему именно Германия так глубоко занимается психологией?

— В Германии и Австрии очень много психологов высокого уровня. Фрейд работал в Австрии. В Германии обращались к психологам именно по вопросам, как жить с тем, что ты понимаешь, что твой дедушка убивал людей и помогал нацистской армии.

И вот те исследователи, которые уже более 30 лет изучают эту тему, говорят, что только сейчас заканчивается Вторая мировая война из-за процессов, незавершенных тогда в сердцах и душах многих людей.

— Чем отношение ко Второй мировой войне отличается в России?

— Я вам скажу так, вообще в России своеобразный культ смерти. Тема войны у них всегда в телевидении. Они постоянно ностальгируют. Берут Вторую мировую войну, как таковой образ романтики, победы.

На самом же деле, когда советские войска были в Германии, то вели себя подобным образом, как в Украине сейчас. То есть нам нарисовали этого героя, советского солдата, но каким он был — это очень большой вопрос.

— В российских солдатах мы видим сейчас чрезвычайную жестокость. С чем, по-вашему, это связано?

— Я постоянно анализирую преступления с гражданскими людьми в Украине. Это ведь не просто, например, насилуешь и ты не понимаешь, что человек говорит. Ты понимаешь каждое слово, которое тебе кричит ребенок или женщина, то есть это должно провоцировать какую-то реакцию.

Одно дело, когда тебе по-немецки кричат, и ты не понимаешь, а другое — когда тебя просят, к тебе обращаются, и ты это понимаешь. Это говорит о том, что для них нормально уничтожать своих, тех, кого они понимают, тех, кого они знают.

— Связано ли это с их лидером, потому что Владимир Путин тоже не самый “гуманный в мире” человек?

— Когда я начала интересоваться его биографией (Владимира Путина — ред.), я вообще была в шоке, потому что его мама “блокадница”. Она пережила блокаду Ленинграда, у нее двое детей погибли. Путин был третьим.

То есть он, по сути, в Мариуполе создает то, что пережила его семья. Так все это действует. Историю создают личности и их травмы.

— Но при этом у него еще большая поддержка своих граждан…

— У них никогда не было горизонтального управления, как у нас “черная рада” — собрались, проголосовали. Для нас же Майдан и вообще все, что связано с народным восстанием, — это историческая норма.

А там всегда был царь, который проезжал, а все снимали перед ним шапку. Поэтому мы ментально совершенно разные. Мы ощущаем и считаем нормой быть несогласными, объединяться. А для них это безумие: “Ну, как ты пойдешь против царя? Это же царь, он уже Богом дан”.

— Видите ли вы параллели того, что происходит сейчас в России и того, что было в Германии во времена Гитлера? К примеру, часто встречаются фото, где телами детей выкладывают печально известную букву Z.

— Это классика их пропаганды. Они всегда приобщают детей, как это было и в фашистской Германии. Гитлер создавал отряды детей-сирот, которые были бы детьми Рейха.

Он постоянно пытался отсоединять их от родителей и создавать отдельную организацию. Россия что-то похожее делала с чеченским народом. Русские убили родителей в Чечне, а детей воспитали быть рабами РФ, выполнять удобные приказы.

(Прим. Сейчас подобное происходит с детьми, которых принудительно вывезли из Мариуполя в Россию. Там готовят для них лагеря, где планируют перевоспитание).

— На чемпионате Европы по картингу российский гонщик Артем Северюхин отметился нацистским поздравлением. Как можно трактовать его поведение?

— Я смотрела на этот ролик с другой стороны, анализируя жесты и мимику. У него был зловещий смех. Так знаете, как дьявол смеется в каких-нибудь фильмах.

Он радуется тому, что он это сделал, и что это знак зла, и он знает, что делает. Понимаете, это тоже подпитка энергией, когда другие люди в этот момент, как минимум, удивляются, а он реагирует, будто это круто, демонстрируя знак “мы будем уничтожать”.

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— Связана ли с нынешним поведением россиян так называемая “тюремная культура”, которая своими корнями уходит еще до Гулага и исправительных лагерей для собственных граждан?

— Это даже называют “тюремной романтикой”. То есть “сидеть” — нормально и даже романтично воспето. У нас никогда не было столь популярного шансона, связанного с темой тюрьмы, “блатных” и тому подобное. Это чисто их история.

Но это история о себе и о беспомощности, которая приобретает определенную критическую точку, когда человек дает себе право мстить. То есть россияне сейчас видят в украинцах причину своего несчастья, мол, “мы могли бы так жить, но не умеем, поэтому мы вас уничтожим”.

— Вы говорите, что Вторая мировая еще ментально продолжается, а сколько эта война будет продолжаться для украинцев?

— Для всех заканчивается Вторая мировая война. И очень важно, чтобы она наконец-то закончилась, потому что она продолжает жить в памяти многих.

Война всегда имеет последствия для нескольких поколений. На нас это однозначно отразится, но если мы это признаем и будем работать с этим, то для нас, как и для немцев, война наконец-то закончится.

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