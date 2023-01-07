Праздничная подборка кино: что тебе посмотреть на выходные. Нет, мы не добавляли Один дома

Гирлянды на батарейках включили, все песни Abba переслушали, засыпали мукой пол во время приготовления штоллена и даже домашнего питомца уже переодели в разноцветный свитер. “А что же смотреть вечером?” — вопрос почти шекспировского масштаба.

Смотри наш список новогодних фильмов для всей семьи с праздничным настроением и выбирай себе на вечер что-то по душе.

Новогодние и рождественские фильмы

Мальчик по имени Рождество

Санта Клаус — седовласый дедушка? Вот здесь мы и не угадали.

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История фильма разворачивается вокруг совсем юного Николаса, который отправляется на поиски отца, а находит луч надежды в волшебном эльфийском крае.

Секс и ничего личного

У каждого свои традиции на новогодние праздники: кому-то застолье с огромной семьей, а кому-то — более интимная обстановка.

Обычный парень мечтал на Новый год лишь получить на свое предложение в ответ заветное “да” от любимой. Вместо этого отправился на праздники узнавать основы секс-образования за границей.

Неуловимый аромат любви

Вам приходилось хоть раз бывать на ужасном свидании? Возможно, оно было с человеком из приложения для знакомств? Наша героиня все же решает дать шанс технологиям в поисках своего единственного.

И когда счастье казалось возможным, реальность снова напомнила о себе. Оказалось, что за изображением, казалось бы, идеального мужчины скрывался совсем другой.

Замок на Рождество

Как хочется на праздники вернуться в те теплые чувства из прошлого. Главная героиня по имени Софи не только хочет поностальгировать, но и спрятаться от возмущения своих фанатов после выпуска новой книги.

Женщина убегает от проблем в шотландский замок, о котором когда-то давно писал ее дедушка. Однако найдет ли она свое счастье в воспоминаниях прошлого? Узнаешь в этом рождественском фильме.

Пара на праздники

Перечислить сложно, сколько раз нас спрашивали на застольях: “Ну что когда уже замуж/женишься?” И как бы было замечательно, чтобы был рядом человек, с которым можно провести праздники.

Так же подумали главные герои фильма и договорились посещать вместе все мероприятия, где будет просто необходима поддержка. “Никаких чувств” — так думали только эти двое, жизнь решила иначе.

Ночь перед похмельем

Иногда самыми родными людьми в мире могут стать друзья, с которыми хочется разделить радость празднования. Трое мужчин положили начало прекрасной традиции, которая жила долгих 14 лет.

Однако все меняется, и взрослая жизнь вносит свои коррективы. Удастся ли сохранить не только совместное празднование, но и дружбу?

Здравствуй, папа, Новый год!

Иногда бывает, что в семье кто-то может поссориться. Однако чтобы четыре разных папы перед Новым годом решили доказать, кто в доме главный — невиданного масштаба битва титанов.

Все баталии из боевиков не смогут превзойти такое противостояние, особенно с минутной музыкальной паузой от бывшего реслера Джона Сины.

Клаус

Писали письма бородачу в красном костюме? А могли бы вы представить, что один, в прошлом эгоистичный парень, придумал такую ​​традицию?

Правда, поначалу для своей пользы. Но чье сердце не растопят волшебный Клаус и детские мечтательные письма?

На месте принцессы

Помните, как Сердючка пела, что даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца? А если будет возможность самой стать принцессой без всяких сложностей с женитьбой?

Одна девушка работает шеф-поваром, другая — настоящая герцогиня. Однако связывает их удивительное сходство, которым они решают воспользоваться.

Рождественские хроники

Скажите честно, мечтали увидеть Санта-Клауса своими глазами?

Тедди и Кейт, оставшись одни дома, не встречают воров-неудачников, как всем известный Кевин. Им повезло значительно больше — встретить того самого Санту и даже побывать в его санях. Однако это обернулось угрозой сорвать Рождество.

Но если вам все же трудно выбрать и вы чувствуете себя, как Нео между красной и синей таблеткой, то стоит посмотреть нашу рецензию на Матрица: Воскрешение — новую часть всем известной истории с Киану Ривзом в главной роли.