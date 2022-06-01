Шоу-биз

Международный день защиты детей со страшными цифрами — мысли Высоцкой о нынешнем (не)детском дне

Елена Яковлева, редактор сайта 01 июня 2022, 21:00
Тетяна Висоцька про Міжнародний день захисту дітей в Україні
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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