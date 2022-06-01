Международный день защиты детей со страшными цифрами — мысли Высоцкой о нынешнем (не)детском дне

День защиты прав детей в этом году в Украине запомнится навсегда. Но не веселыми играми и концертами, а слезами родителей и страшной статистикой.

Ведущая программы Вікна-Новини и Таємниці ДНК, а также мама двоих детей Татьяна Высоцкая поделилась для издания НВ своими размышлениями по поводу этого праздника.

Жуткие цифры войны

По состоянию на 1 июня, с начала полномасштабного вторжения 243 ребенка погибли, а 446 получили ранения. Но нужно понимать, что это лишь предварительные данные, ведь точно сосчитать количество потерь на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий невозможно.

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Это худшее, что человеческая цивилизация 21-го столетия могла предложить своим детям, рождая их на свет, — комментирует Высоцкая.

С 24 февраля рашисты вывезли в Россию и ОРДЛО около 200 тысяч украинских малышей, что является абсолютным нарушением прав ребенка. Есть случаи, когда российские изверги сознательно разлучают семьи, чтобы нанести еще больше страданий мирным украинцам.

Но самое страшное, что всех наших 7,5 млн детей так или иначе теперь коснулась война. С февраля все они навсегда — дети войны, — говорит ведущая.

Она убеждена, что так или иначе военные травмы получили все украинцы, но больше всего больно за детей. Ведь их психика так уязвима.

И хорошо, что украинцы уже сейчас начинают обращаться к специалистам, помогающим прорабатывать свои эмоции как детям, так и взрослым. А психологи проходят тренинги, чтобы эффективно помогать людям во время войны.

Программа временного приюта детей

В Украине также заработала национальная программа временного приюта детей, оказавшихся без родительского внимания во время войны. За три месяца работы чат-бота Дитина не сама свыше 20 тысяч украинских семей изъявили желание стать временными опекунами.

После тщательной проверки осталось более 5 000 заявок и уже более 1 400 детей нашли новый дом. Конечно, все они стоят на учете у соцработников и как только будет возможность, вернутся в свои семьи.

В День защиты прав детей в Украине советница — уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала в своем видеообращении о нарушении прав детей во время войны, а также о шагах государства для усиления защиты малышей.