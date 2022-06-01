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Міжнародний день захисту дітей зі страшними цифрами — думки Висоцької про цьогорічний (не)дитячий день

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Червня 2022, 21:00
Міжнародний день захисту дітей зі страшними цифрами — думки Висоцької про цьогорічний (не)дитячий день
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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