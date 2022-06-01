Міжнародний день захисту дітей зі страшними цифрами — думки Висоцької про цьогорічний (не)дитячий день

День захисту прав дітей цього року в Україні запам’ятається назавжди. Але не веселими іграми та концертами, а сльозами батьків та страшною статистикою.

Ведуча програми Вікна-Новини й Таємниці ДНК, а також мама двох дітей Тетяна Висоцька поділилась для видання НВ своїми роздумами щодо цього свята.

Моторошні цифри війни

Станом на 1 червня, з початку повномасштабного вторгнення 243 дитини загинуло, а 446 зазнали поранень. Але мусимо розуміти, що це лише попередні дані, адже точно порахувати кількість втрат на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій неможливо.

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Це найгірше, що людська цивілізація 21-го сторіччя могла запропонувати своїм дітям, народжуючи їх на світ, — коментує Висоцька.

З 24 лютого рашисти вивезли до Росії та ОРДЛО близько 200 тисяч українських малюків, що є абсолютним порушенням прав дитини. Є випадки, коли російські нелюди свідомо розлучають родини, щоб завдати ще більше страждань мирним українцям.

Але найстрашніше те, що всіх наших 7,5 млн дітей так чи інакше тепер торкнулася війна. Від лютого всі вони назавжди — діти війни, — говорить ведуча.

Вона переконана, що так чи інакше воєнні травми отримали всі українці, але найболючіше за дітей. Адже їхня психіка така вразлива.

І добре, що українці вже зараз починають звертатись до спеціалістів, які допомагають пропрацьовувати свої емоції як дітям, так і дорослим. А психологи проходять тренінги, щоб ефективно допомагати людям під час та після війни.

Програма тимчасового прихистку дітей

В Україні також запрацювала національна програма тимчасового прихистку дітей, які опинились без батьківського нагляду під час війни. За три місяці роботи чат-боту Дитина не сама понад 20 тисяч українських родин виявили бажання стати тимчасовими опікунами.

Після ретельної перевірки залишилось понад 5 000 заявок і наразі вже понад 1 400 дітей знайшли новий дім. Звичайно, всі вони стоять на обліку в соцпрацівників і як тільки буде змога, повернуться у свої родини.

У День захисту прав дітей в Україні радниця — уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла у своєму відеозверненні про порушення прав дітей під час війни, а також про кроки держави задля посилення захисту малечі.