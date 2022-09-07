Цена украинской жизни слишком высока — Наталья Денисенко о восприятии войны и настоящих ценностях

Украинская актриса и звезда сериала Крепостная Наталья Денисенко поделилась в Instagram мыслями о цене украинской жизни и о том, как восприняла войну. Читай в нашем материале.

Нужно научиться жить дальше

А треба жити, якось треба жити — это стихотворение Лины Костенко Наталья читала последним на своих вечерах. Она признается, что со временем эта поэзия приобрела другие смыслы.

Наталья рассказала, что прошла все стадии — гнев, ненависть, безразличие, принятие. Только после этого она смогла продолжить просто жить. Для нее этот путь был тернистым.

Имеем ли мы право улыбаться, любить, радоваться, вкусно есть, покупать новое? Мой ответ: да!

Многие люди задают себе такой вопрос, ведь на войне гибнут дети, старики, наши защитники. Но нужно научиться жить дальше, убеждена актриса, изменить свои ценности и ощущение жизни.

Война показала украинцам настоящий смысл жизни, и цена его слишком высока.

Когда все началось, я поняла, что все мои знания, психологические, духовные и личностные тренинги, которые я проходила, — до одного места!

Она смогла принять и адекватно прожить все, что произошло с ней, семьей и страной, но знания помогли женщине вытащить себя из эмоционального дна и начать жить снова.

Наталья Денисенко призывает украинцев жить, помогать друг другу и донатить ВСУ.

Потому что сам процесс жизни — это и есть тот самый смысл! Нет точек, цели — это все иллюзия! Потому что, проходя один этап, мы сразу думаем о другом… Есть только здесь и сейчас.

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