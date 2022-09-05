Я перестала общаться с 80% окружающих. Даша Астафьева о том, как война изменила ее жизнь, и съёмках Netflix

Война изменила всех нас, сделав явными качества людей, которые они скрывали. Это как что-то хорошее, так и плохое. Певица Даша Астафьева рассказала в интервью Маше Ефросининой о том, как перестала общаться со многими знакомыми, съёмках Netflix и самом большом страхе.

Почему перестала общаться со знакомыми

— С 80% людей, с которыми постоянно была на связи, я перестала общаться. Общаюсь совсем с новыми людьми. Практически все разъехались, мы не видимся. Они мне не пишут. Я не пишу, потому что вижу, что они за границей. Я не могу найти в них зацепки того, что трогает меня сейчас, — призналась артистка.

Также Даша Астафьева сказала, что за эти полгода войны у нее сформировалось новая привычка — звонить всем близким и спрашивать, как они.

О съёмках Netflix

В начале полномасштабного вторжения Даша Астафьева помогала на кухне и чистила картошку, удивив многих украинцев такой простотой и открытостью.

Певица несколько дней после 24 февраля провела в укрытии, а потом поняла, что не хочет просто так сидеть, а должна помогать. В укрытии она познакомилась с девушкой, которая поделилась контактами волонтера. Так певица присоединилась к этому занятию. Она также просила в волонтерском центре пускать журналистов, чтобы люди могли узнать правду.

И вот однажды во время таких съёмок она узнала, что ее снимет Netflix.

— Мне помогала подружка Аня. Я ей говорю: “Ты не переживай, сейчас нас будут снимать”. Мы сидим, чистим, и я спрашиваю: “Вы целый день снимать будете?” На что они ответили, что им важно запечатлеть весь процесс. Потом я у них спросила, кто нас снимает, и они ответили — Netflix, — вспоминает певица.

Она говорит, что когда чистила картошку, была в каком-то медитативном состоянии.

— Я включала аудиокнигу и не замечала, как начистила два мешка. Мы приходили на 11 и чистили картошку до 17 вечера. Полтора месяца, каждый день, — говорит Астафьева.

О самом большом страхе

Также артистка поделилась самым большим страхом. Она боится, что будет все, как в книгах и кино о войне, когда все заканчивается темным экраном. Даша призналась, что у нее начались новые отношения, в которых она счастлива, поэтому хочет, чтобы все было хорошо и Украина победила.

Украинские звезды присоединились к волонтерскому движению и благодаря своему творчеству рассказывают миру о войне в Украине. Ранее мы рассказывали о песне Freel и Jamala о сильных и несокрушимых украинцах.

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