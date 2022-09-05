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Я перестала спілкуватися із 80% оточення. Даша Астаф’єва про те, як війна змінила її життя, та знімання Netflix

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Вересня 2022, 13:00
Даша Астаф'єва: про волонтерство, зйомки Netflix і найбільший страх
Фото: Instagram

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