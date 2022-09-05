Я перестала спілкуватися із 80% оточення. Даша Астаф’єва про те, як війна змінила її життя, та знімання Netflix

Війна змінила нас усіх, відкривши ті якості людей, які вони приховували. Це як щось добре, так і погане. Співачка Даша Астаф’єва розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній про те, як перестала спілкуватися з багатьма знайомими, знімання Netflix та найбільший страх.

Чому перестала спілкуватися зі знайомими

— З 80% людей, з якими постійно була на зв’язку, перестала спілкуватися. Спілкуюся з новими людьми. Практично всі роз’їхалися, ми не бачимося. Вони мені не пишуть. Я не пишу, бо бачу, що вони за кордоном. Не можу знайти в них те, що торкає мене зараз, — зізналася артистка.

Також Даша Астаф’єва сказала, що за ці півроку війни у ​​неї сформувалася нова звичка — дзвонити всім близьким та питати, як вони.

Про знімання Netflix

На початку повномасштабного вторгнення Даша Астаф’єва допомагала на кухні та чистила картоплю, здивувавши багатьох українців такою простотою та відкритістю.

Співачка після 24 лютого кілька днів провела в укритті, а потім зрозуміла, що не хоче просто так сидіти, а має допомагати. У сховищі вона познайомилася з дівчиною, яка поділилася контактами волонтера. Так співачка приєдналася до цього заняття. Вона також просила у волонтерському центрі пускати журналістів, щоб люди могли дізнатися правду.

І ось одного разу під час таких знімань вона дізналася, що її знімає Netflix.

— Мені допомагала подружка Аня. Я їй говорю: “Ти не переживай, зараз нас будуть знімати”. Ми сидимо, чистимо, і я питаю: “Ви цілий день знімати будете?” На що вони відповіли, що їм важливо зафіксувати весь процес. Потім я запитала, хто нас знімає, і вони відповіли — Netflix, — згадує співачка.

Вона каже, що коли чистила картоплю, була у якомусь медитативному стані.

— Я включала аудіокнигу і не помічала, як чистила два мішки. Ми приходили на 11 та чистили картоплю до 17 вечора. Півтора місяця, щодня, — каже Астаф’єва.

Про найбільший страх

Також артистка поділилася найбільшим страхом. Вона боїться, що буде все, як у книгах та кіно про війну, коли все закінчується темним екраном. Даша зізналася, що в неї почалися нові стосунки, в яких вона щаслива, тому хоче, щоб усе було гаразд і Україна перемогла.

Українські зірки долучилися до волонтерського руху та через свою творчість розповідають світові про війну в Україні. Раніше ми розповідали про пісню Freel та Jamala про сильних та незламних українців.

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