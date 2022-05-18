Важливо не забувати, що робить щасливими: Даша Астаф’єва про те, що допомагає їй триматись під час війни

Як повернутись до життя, коли війна ще триває? Здавалося, 24 лютого ми всі поставили на паузу все в очікуванні перемоги.

Однак минуло майже три місяці й тепер потрібно щось робити та привести, як мінімум, свої емоції до відносного порядку.

Українська модель та співачка Даша Астаф’єва поділилась, що їй теж певний час було складно і було відчуття, наче всі жахливі події з новин морально вбивали щодня.

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Ті зайняття, що колись були звичними, як зайняття вокалом, відійшли на другий план. А все, що вдавалось робити, аж ніяк не було схоже на роботу, яка займала увесь час раніше.

Проте саме ці заняття допомагали залишатись у здоровому глузді, як говорить сама Астаф’єва.

Важливо не забувати зараз, що робить вас щасливими, та дає повне відчуття себе.

Модель поділилась, що саме живопис допомагає їй повертатись до прекрасних почуттів спокою та жаги висловлювати свої переживання.

Це майже єдине, що затримує невгамовний потік жалю та суму за спокоєм та миром.

Я малюю. Дихаю. Вчуся знов і знов.

Нагадаємо, раніше Тетяна Висоцька поділилась враженнями після повернення до Києва.