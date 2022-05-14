Такий пронизливо світлий та квітучий: Тетяна Висоцька поділилась враженнями після повернення до Києва

Хто б знав, наскільки ми сумуватимемо не лише за старовинними вулицями Києва, усипаними легендарними каштанами, а й за звичайним оголошенням станцій метро. Комусь вже вдалось вловити уривки минулого життя міста, після повернення.

Однак хтось досі має чекати, щоб повернутись до такої дорогої серцю місцини.

Для тих, хто хоче на хвилину зануритись у київське сьогодення, ведуча телеканалу СТБ Тетяна Висоцька поділилась своїми першими враженнями від оновленого Києва.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Такий пронизливо світлий, просторий, квітучий, нашорошений. Малолюдні вулиці, напівпорожні дороги, зосереджені містяни. Такий улюблений травневий Київ.

Біля будинку ведучої тепер протитанкові їжаки та гори землі, це нагадує, що війна триває.

Проте водночас вже працює аптека, невеличкі супермаркети та навіть квітковий магазин.

Купила чорнобривці, посаджу в вазон. Бо нікому не віддамо ні нашу весну, ні нашу землю!

Однак найбільше радощів приносять лише зустрічі з найріднішими. Після повернення із дітьми додому цілий день вдалось провести з чоловіком і татом у звільненні.

Ми повертаємося до життя, яке застигло на домашньому настінному календарі, який так і показує 24 лютого.

Проте Тетяна Висоцька наголосила, що питання повернення до Києва таке ж як і евакуації — кожен має ухвалювати власне рішення.

Канадське та американське посольства вже тут. І ми вже тут, – говорить Тетяна Висоцька.

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