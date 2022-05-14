Шоу-біз

Такий пронизливо світлий та квітучий: Тетяна Висоцька поділилась враженнями після повернення до Києва

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Травня 2022, 08:00
Тетяна Висоцька
Фото: СТБ

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