Такой пронзительно светлый и цветущий: Татьяна Высоцкая поделилась впечатлениями по возвращении в Киев

Кто бы знал, насколько мы будем скучать не только по старинным улицам Киева, усыпанным легендарными каштанами, но и по обычному объявлению станций метро. Кому-то уже удалось уловить отрывки прошлой жизни города после возвращения.
Однако кто-то до сих пор должен ждать, чтобы вернуться к такому дорогому сердцу месту.
Для тех, кто хочет на минуту погрузиться в киевское настоящее, ведущая телеканала СТБ Татьяна Высоцкая поделилась своими первыми впечатлениями от обновленного Киева.
Такой пронзительно светлый, просторный, цветущий, нашорошенный. Малолюдные улицы, полупустые дороги, сосредоточенные горожане. Таков любимый майский Киев.
Такой пронзительно светлый, просторный, цветущий, нашорошенный. Малолюдные улицы, полупустые дороги, сосредоточенные горожане. Таков любимый майский Киев.
У дома ведущей теперь противотанковые ежи и горы земли, это напоминает, что война продолжается.
В то же время уже работает аптека, небольшие супермаркеты и даже цветочный магазин.
В то же время уже работает аптека, небольшие супермаркеты и даже цветочный магазин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tetyana Vysotska (@t.vysotska)
Публикация от Tetyana Vysotska (@t.vysotska)
Купила бархатцы, посажу в вазон. Ибо никому не отдадим ни нашу весну, ни нашу землю!
Купила бархатцы, посажу в вазон. Ибо никому не отдадим ни нашу весну, ни нашу землю!
Однако больше всего радостей приносят только встречи с самыми родными. По возвращении с детьми домой целый день удалось провести с мужем и папой в увольнении.
Мы возвращаемся к жизни, застывшей на домашнем настенном календаре, который так и показывает 24 февраля.
Мы возвращаемся к жизни, застывшей на домашнем настенном календаре, который так и показывает 24 февраля.
Однако Татьяна Высоцкая подчеркнула, что вопрос возвращения в Киев такой же, как и эвакуации – каждый должен принимать собственное решение.
Канадское и американское посольства уже здесь. И мы уже здесь, – говорит Татьяна Высоцкая.
Канадское и американское посольства уже здесь. И мы уже здесь, – говорит Татьяна Высоцкая.
Напомним, ранее Джамала рассказала о награде за выдающееся лидерство и поддержку Украины.