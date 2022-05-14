Такой пронзительно светлый и цветущий: Татьяна Высоцкая поделилась впечатлениями по возвращении в Киев

Кто бы знал, насколько мы будем скучать не только по старинным улицам Киева, усыпанным легендарными каштанами, но и по обычному объявлению станций метро. Кому-то уже удалось уловить отрывки прошлой жизни города после возвращения.

Однако кто-то до сих пор должен ждать, чтобы вернуться к такому дорогому сердцу месту.

Для тех, кто хочет на минуту погрузиться в киевское настоящее, ведущая телеканала СТБ Татьяна Высоцкая поделилась своими первыми впечатлениями от обновленного Киева.

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Такой пронзительно светлый, просторный, цветущий, нашорошенный. Малолюдные улицы, полупустые дороги, сосредоточенные горожане. Таков любимый майский Киев.

У дома ведущей теперь противотанковые ежи и горы земли, это напоминает, что война продолжается.

В то же время уже работает аптека, небольшие супермаркеты и даже цветочный магазин.

Купила бархатцы, посажу в вазон. Ибо никому не отдадим ни нашу весну, ни нашу землю!

Однако больше всего радостей приносят только встречи с самыми родными. По возвращении с детьми домой целый день удалось провести с мужем и папой в увольнении.

Мы возвращаемся к жизни, застывшей на домашнем настенном календаре, который так и показывает 24 февраля.

Однако Татьяна Высоцкая подчеркнула, что вопрос возвращения в Киев такой же, как и эвакуации – каждый должен принимать собственное решение.

Канадское и американское посольства уже здесь. И мы уже здесь, – говорит Татьяна Высоцкая.

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