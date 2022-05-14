Шоу-биз

Такой пронзительно светлый и цветущий: Татьяна Высоцкая поделилась впечатлениями по возвращении в Киев

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 мая 2022, 08:00
Тетяна Висоцька
Фото: СТБ

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