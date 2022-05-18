Важно не забывать, что делает счастливыми: Даша Астафьева о том, что помогает ей держаться во время войны

Как вернуться к жизни, когда война продолжается? Казалось, 24 февраля мы все поставили на паузу всё в ожидании победы.

Однако прошло почти три месяца и теперь нужно что-нибудь делать и привести, как минимум, свои эмоции в относительном порядке.

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась, что ей тоже некоторое время было сложно и было ощущение, что все ужасные события из новостей морально убивали каждый день.

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Те занятия, которые были привычными, как занятия вокалом, отошли на второй план. А все, что удавалось делать, отнюдь не походило на работу, занимавшую все время раньше.

Однако именно эти занятия помогали оставаться в здравом уме, как говорит сама Астафьева.

Важно не забывать сейчас, что делает вас счастливыми и дает полное чувство себя.

Модель поделилась, что именно живопись помогает ей возвращаться к прекрасным чувствам покоя и жажды выражать свои переживания.

Это почти единственное, что задерживает неуемный поток сожаления и тоски по спокойствию и миру.

Я рисую. Дышу. Учусь снова и снова.

Напомним, ранее Татьяна Высоцкая поделилась впечатлениями по возвращении в Киев.