Шоу-биз

Важно не забывать, что делает счастливыми: Даша Астафьева о том, что помогает ей держаться во время войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 мая 2022, 01:00
Даша Астаф'єва про те, що допомагає їй триматись під час війни
Фото: Instagram

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