Ціна українського життя занадто висока — Наталка Денисенко про сприйняття війни та справжні цінності

Українська акторка та зірка серіалу Кріпосна Наталка Денисенко поділилася в Instagram думками про ціну українського життя і тим, як їй вдалося крізь біль сприйняти цю війну. Читай у нашому матеріалі.

Потрібно навчитися жити далі

А треба жити, якось треба жити — цей вірш Ліни Костенко Наталка читала останнім на своїх вечорах. Вона зізнається, що з часом він став набувати інших сенсів.

Наталка розповіла що пройшла всі стадії — гнів, ненависть, байдужість, прийняття. Лише після цього змогла продовжити просто жити. Для неї цей шлях був тернистим.

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Багато людей ставлять собі таке питання, адже на війні гинуть діти, старі, наші захисники. Але потрібно навчитися жити далі, переконана акторка, змінити свої цінності та відчуття життя.

Війна показала українцям справжній сенс життя, і ціна його занадто висока.

Коли все почалось, я зрозуміла, що всі мої знання, психологічні, духовні і особистісні тренінги, що я проходила — до одного місця!

Вона могла прийняти й адекватно прожити все, що відбулося з нею, родиною та країною, але знання допомогли жінці витягнути себе з емоційного дна і почати знову жити.

Наталка Денисенко закликає українців жити, допомагати одне одному та донатити ЗСУ.

Бо сам процес життя — це і є той самий сенс! Немає точок, цілей, мети — це все ілюзія! Бо, проходячи один етап, ми одразу думаємо про інший… Є тільки тут і зараз.

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