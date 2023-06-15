Привычные слова приобрели другие значения! Океан Эльзы представил новую версию своего хита в поддержку сбора Нам здесь жить

Мы уже почувствовали, как за последнее время немало знакомых слов изменили свое значение. С мыслью также группа Океан Эльзы и начала трансформировать свою песню Я їду додому.

Наша песня, написанная более 15 лет назад, сегодня звучит совсем иначе: с болью, но и с верой в лучшее.

В новом клипе рассказывается история украинского сапера, у которой оккупанты пытались забрать самое ценное. Но ей приходится пройти не только сверхтяжелый путь на войне, но и непростую дорогу домой.

Фронтмен группы Святослав Вакарчук рассказывает, что с начала полномасштабной войны успел побывать во многих деоккупированных населенных пунктах, поэтому понимает, насколько великой трагедией стало российское вторжение для украинцев.

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Вместе с тем певец постоянно слышал слова людей о том, что они мечтают вернуться домой, поэтому решил с коллегами поддержать кампанию Нам здесь жить от Киевстара и фонда Повернись живим, цель которой — собрать 175 000 000 гривен на обеспечение транспортом и необходимым для разминирования оборудованием 146 инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ.

В частности, речь идет о приобретении пикапов, коптеров, металлоискателей, защитного снаряжения, средств связи и другого оборудования.

Благодаря кампании Нам здесь жить каждый из нас может помочь очистить украинские территории от мин, чтобы как можно больше украинцев смогли наконец произнести: “Я еду домой”.

Участники группы тоже присоединились к сбору и перевели от себя 500 000 гривен на разминирование украинских территорий. Кроме того, средства по монетизации нового клипа тоже будут направлены на поддержку кампании.

Инструктор фонда Повернись живим из минной безопасности Андрей Гаваза добавляет, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС и подтопления Херсонской области украинским саперам придется столкнуться с новыми вызовами, а потому мощная поддержка для них уже сейчас чрезвычайно важна.

Мины также могут быть заиленными, под глубоким слоем грунта. Итак, теперь работы у саперов еще больше, и она еще сложнее. Поэтому мы просим украинцев приобщаться и помогать саперам в разминировании страны.

Кампания Нам здесь жить бессрочная и будет продолжаться до достижения полной суммы сбора. Поэтому желающие могут приобщиться к ней в любой момент. Для этого можно внести благотворительный взнос на сайте по ссылке или же подключить услугу Суперсила Помощь ВСУ.

Пытаются поддержать своим творчеством и зарубежные звезды. Читай, что рассказал режиссер Тай Арнольд о создании клипа для Imagine Dragons об Украине.

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