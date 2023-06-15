Звичні слова набули інших значень! Океан Ельзи презентував нову версію свого хіта на підтримку збору Нам тут жити

Ми вже відчули, як за останній час чимало знайомих колись слів змінили своє значення. З також думкою гурт Океан Ельзи й почав трансформувати свою пісню Я їду додому.

Наша пісня, написана понад 15 років тому, сьогодні звучить зовсім інакше: з болем, але й з вірою у краще.

У новому кліпі розповідається історія української саперки, у якої окупанти намагались забрати найцінніше. Та їй доводиться пройти не лише надважкий шлях на війні, але й непросту дорогу додому.

Фронтмен гурту Святослав Вакарчук розповідає, що від початку повномасштабної війни встиг побувати у багатьох деокупованих населених пунктах, тож розуміє, наскільки великою трагедією стало російське вторгнення для українців.

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Разом з тим співак повсякчас чув слова людей про те, що вони мріють повернутись додому, тому вирішив з колегами підтримати кампанію Нам тут жити від Київстар та фонду Повернись живим, яка має на меті зібрати 175 000 000 гривень на забезпечення транспортом і необхідним для розмінування обладнанням 146 інженерно-саперних груп у складі Сил підтримки ЗСУ.

Зокрема йдеться про придбання пікапів, коптерів, металошукачів, захисного спорядження, засобів зв’язку та іншого обладнання.

Завдяки кампанії Нам тут жити кожен із нас може допомогти очистити українські території від мін, щоб якомога більше українців змогли нарешті промовити : “Я їду додому”.

Учасники гурту теж долучились до збору та переказали від себе 500 000 гривень на розмінування українських територій. Крім того, кошти з монетизації нового кліпу теж будуть направлені на підтримку кампанії.

Інструктор фонду Повернись живим із мінної безпеки Андрій Гаваза додає, що через підрив росіянами Каховської ГЕС та підтоплення Херсонщини українським саперам доведеться стикнутись з новими викликами, а тому потужна підтримка для них вже зараз є надзвичайно важливою.

Міни також можуть бути замулені, під глибшим шаром ґрунту. Отже, тепер роботи у саперів ще більше, і вона ще складніша. Тому ми просимо українців долучатись та допомагати саперам у розмінуванні країни.

Кампанія Нам тут жити є безстроковою і триватиме до досягнення повної суми збору. Тому охочі можуть долучитись до неї у будь-який момент. Для цього можна зробити благодійний внесок на сайті за посиланням або ж підключити послугу Суперсила Допомога ЗСУ.

Намагаються підтримати своєю творчістю і закордонні зірки. Читай, що розповів режисер Тай Арнольд про створення кліпу для Imagine Dragons про Україну.

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