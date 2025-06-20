Стиль жизни Шоу-биз

“Это тупость и жлобство”: Олег Скрипка о самой большой проблеме Украины и нашем шоу-бизе

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 июня 2025, 22:00
Олег Скрипка
Фото Instagram

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