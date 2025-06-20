“Это тупость и жлобство”: Олег Скрипка о самой большой проблеме Украины и нашем шоу-бизе

Легенда украинского шоу-бизнеса Олег Скрипка вернулся в проект 55 за 5. Возвращение произошло через восемь лет! Сколько Олег Скрипка платит за коммунальные услуги и почему имеет два дома? А также почему Олег никогда не дарит жене цветы? Об этом и больше читай в нашем материале!

Олег Скрипка и 55 вопросов: какие резкие заявления сделал артист

Алина Шаманская делится, что именно Олег Скрипка был одним из первых участников программы, так что ей было невероятно интересно, как изменился артист за эти годы. Олег Скрипка делится, что бывает в ботаническом саду Киева сейчас чаще чем дома, потому что работает с проектом Країна Мрій.

Интервью артисту не надоедают, он наоборот считает их интересными. Наибольшей бедой Украины и народа он называет “тупость и жлобство”. А проблемой Киева считает пассивность. Своим же недостатком называет большие амбиции.

В свои 61 год певец поделился, что стесняется возраста, а не тела. Хотя добавляет, что сейчас жизнь только начинается. А еще артист рассказал, сколько платит за коммуналку.

Я офигел. Один месяц 20 тысяч, а потом — 150 тысяч! Такая приходит за два дома, они спарены. Просто астрономия!

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В формате быстрых ответов на вопросы Олег Скрипка рассказал и о своей молодости. Он поделился, что сам учился целоваться, а первый поцелуй у него случился поздно — после 20 лет.

Тематику ЛГБТ Скрипка воспринимает резко. Говорит, что парады ЛГБТК+ сообщества финансируют специально и украинцы “будут поражены, если узнают”. Сам Олег предположений не делает и не рассказывает ничего.

Я бы запретил украинский шоу-бизнес. Люди умирают довольно рано от плохого питания. А если они питаются эстетически, культурно плохо, они рано умирают как личности.

— И в принципе культурная, хроническая проблема Украины привела к войне. Это мое мнение. У нас хронически больное общество, и оно потребляет шоу-бизнес, — заявил Скрипка.

В конце квиза по 55 вопросам певец рассказал, что не дарит жене цветы, ведь она их не любит. А вместо них показывает любимой мир.

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