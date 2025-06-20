“Це тупість і жлобство”: Олег Скрипка про найбільшу проблему України та наш шоу-біз

Легенда українського шоу-бізнесу Олег Скрипка повернувся до проекту 55 за 5. Повернення відбулося за вісім років! Скільки Олег Скрипка платить за комунальні послуги і чому має два будинки? А також чому Олег ніколи не дарує дружині квітів? Про це та більше читай у нашому матеріалі!

Олег Скрипка і 55 питань: які різкі заяви зробив артист

Аліна Шаманська ділиться, що саме Олег Скрипка був одним із перших учасників програми, тож їй було неймовірно цікаво, як змінився артист за ці роки. Олег Скрипка ділиться, що буває у ботанічному саду Києва нині частіше ніж дома, бо працює з проектом Країна Мрій.

Інтерв’ю артистові не набридають, він навпаки вважає їх цікавими. Найбільшою бідою України та народу він називає “тупість і жлобство”. А проблемою Києва вважає пасивність. Своїм же недоліком називає великі амбіції.

У свої 61 рік співак поділився, що соромиться віку, а не тіла. Хоча додає, що нині життя тільки починається. А ще артист розповів, скільки платить за комуналку.

Я офігів. Один місяць 20 тисяч, а потім — 150 тисяч! Така приходить за два будинки, вони спарені. Просто астрономія!

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У форматі швидких відповідей на запитання Олег Скрипка розповів і про свою молодість. Він поділився, що сам вчився цілуватися, а перший поцілунок у нього трапився пізно — після 20 років.

Тематику ЛГБТ Скрипка сприймає різко. Каже, що паради ЛГБТК+ спільноти фінансують спеціально, і українці “будуть вражені, якщо дізнаються”. Сам Олег припущень не робить і не розповідає нічого.

Я б заборонив український шоу-бізнес. Люди вмирають досить рано від поганого харчування. А якщо вони харчуються естетично, культурно погано, вони теж рано вмирають як особистості.

— І в принципі культурна, хронічна проблема України, призвела до війни. Це моя думка. У нас хронічно хворе суспільство, і воно споживає шоу-бізнес, — заявив Скрипка.

Наприкінці квізу з 55 питань співак розповів, що не дарує дружині квітів, адже вона їх не любить. А замість них показує коханій світ.

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