После 6: дата выхода и какие тайны скрывает новая часть

Казалось бы, история Тессы и Гардина завершилась, и зрители уже попрощались с героями. Но — это еще не конец! У романтической вселенной может появиться новая глава, которая обещает не меньше драмы, чувств и страстей, чем предыдущие фильмы.

Далее — все, что уже известно о После 6 и дате выхода новой части культовой подростковой драмы.

Когда выйдет После 6 часть

Хотя изначально казалось, что фильм После. Навсегда (2023) поставит точку в истории любви Тессы и Гардина, финальные титры оставили интригу. На экране появилось название После: Следующее поколение, с меткой — 2025 год.

Дата точной премьеры пока не объявлена, но учитывая подтверждение продюсеров и новую волну интереса к франшизе — ждать осталось недолго!

Фильм После 6: возможный сюжет и актеры

Следующий раздел продолжит развитие фильма После, но уже через новых героев — детей Тессы и Гардина: Эмери, Одена и их кузину Эдди. По словам продюсера Брайана Питта, После: Следующее поколение будет историей взросления, где новое поколение будет пытаться не повторить ошибок своих родителей.

— У нас есть несколько вещей в миксе. Есть серия про Лэндона. Есть До того как. Но главная история — это Следующее поколение, где мы отправляемся в путешествие с детьми Тессы и Гардина.

Хотя пока неизвестно, кто сыграет новых персонажей, поклонники надеются увидеть на экране хотя бы оригинальную пару. Гиро Файнс-Тиффин (Гардин) не исключает возвращения, хотя и намекнул, что готов уступить место другим.

— Никогда не говори никогда. В прошлый раз я сказал, что это был последний, и мы сняли еще один. Но, думаю, наступит момент, когда нужно будет отойти и дать другим рассказать свою историю.

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