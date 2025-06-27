После 6: дата выхода и какие тайны скрывает новая часть

Фото IMDb Казалось бы, история Тессы и Гардина завершилась, и зрители уже попрощались с героями. Но — это еще не конец! У романтической вселенной может появиться новая глава, которая обещает не меньше драмы, чувств и страстей, чем предыдущие фильмы. Далее — все, что уже известно о После 6 и дате выхода новой части культовой подростковой драмы. Когда выйдет После 6 часть Хотя изначально казалось, что фильм После. Навсегда (2023) поставит точку в истории любви Тессы и Гардина, финальные титры оставили интригу. На экране появилось название После: Следующее поколение, с меткой — 2025 год.Дата точной премьеры пока не объявлена, но учитывая подтверждение продюсеров и новую волну интереса к франшизе — ждать осталось недолго! Читать по теме Когда выйдет 3 часть фильма Моя вина: ориентировочная дата выхода Читай, когда выйдет 3 часть фильма Моя вина, что известно о сюжете нового фильма, про актеров и дату премьеры — в нашем материале. Фильм После 6: возможный сюжет и актеры Следующий раздел продолжит развитие фильма После, но уже через новых героев — детей Тессы и Гардина: Эмери, Одена и их кузину Эдди. По словам продюсера Брайана Питта, После: Следующее поколение будет историей взросления, где новое поколение будет пытаться не повторить ошибок своих родителей. — У нас есть несколько вещей в миксе. Есть серия про Лэндона. Есть До того как. Но главная история — это Следующее поколение, где мы отправляемся в путешествие с детьми Тессы и Гардина. Хотя пока неизвестно, кто сыграет новых персонажей, поклонники надеются увидеть на экране хотя бы оригинальную пару. Гиро Файнс-Тиффин (Гардин) не исключает возвращения, хотя и намекнул, что готов уступить место другим. — Никогда не говори никогда. В прошлый раз я сказал, что это был последний, и мы сняли еще один. Но, думаю, наступит момент, когда нужно будет отойти и дать другим рассказать свою историю. Также читай, будет ли продолжение страстной трилогии 365 дней. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter