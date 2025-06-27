Після 6: дата виходу та які таємниці приховує нова частина

Здавалося б, історія Тесси та Гардіна завершилась, і глядачі вже попрощалися з героями. Але як виявилося — це ще не кінець! У романтичного всесвіту може зʼявитися нова глава, яка обіцяє не менше драми, почуттів і пристрастей, ніж попередні фільми.

Далі — все, що вже відомо про Після 6 та дату виходу нової частини культової підліткової драми.

Коли вийде Після 6 частина

Хоча спочатку здавалося, що фільм Після. Назавжди (2023) поставить крапку в історії кохання Тесси та Гардіна, фінальні титри залишили інтригу. На екрані з’явилася назва Після: Наступне покоління, з позначкою — 2025 рік.

Дата точної прем’єри поки не оголошена, але з огляду на підтвердження продюсерів та нову хвилю зацікавлення франшизою — чекати залишилось недовго!

Фільм Після 6: можливий сюжет та актори

Наступний розділ продовжить розвиток фільму Після, але вже через нових героїв — дітей Тесси та Гардіна: Емері, Одена та їхню кузину Едді. За словами продюсера Брайана Пітта, Після: Наступне покоління буде історією дорослішання, де нове покоління намагатиметься не повторити помилок своїх батьків.

— У нас є кілька речей у міксі. Є серія про Лендона. Є До того як. Але головна історія — це Наступне покоління, де ми вирушаємо в подорож з дітьми Тесси та Гардіна.

Хоча поки невідомо, хто зіграє нових персонажів, шанувальники сподіваються побачити на екрані хоча б оригінальну пару. Гіро Файнс-Тіффін (Гардін) не виключає повернення, хоча й натякнув, що готовий поступитися місцем іншим.

— Ніколи не кажи ніколи. Минулого разу я сказав, що це був останній, і ми зняли ще один. Але, гадаю, настане момент, коли треба буде відійти й дати іншим розповісти свою історію.

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