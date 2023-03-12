Дети должны быть максимально заняты: как воспитывает сыновей во время войны Григорий Решетник

Воспитывать ребенка — задача не из простых. Однако ее уже год усложняет не пандемия, а полномасштабная война. И даже известным мамам и папам бывает непросто.

Но каждый начинает находить свои простые решения для сложных дилем. Григорий Решетник за кулисами семейного развлекательного шоу єПитання от Нового канала поделился, что не жалеет времени для детей и их образования.

Григорий Решетник о воспитании детей во время полномасштабной войны

Телеведущий рассказывает, что рад тому, что его сыновья снова могут ходить в школу. Дело в том, что долгое время ребята занимались дистанционно, но теперь наконец-то могут еще и видеться со сверстниками.

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Кроме того, дети посещают кружки. Например, старший сын Иван занимается рисованием и информатикой, а средний сын Дима — футболом и шахматами.

Я считаю, что это очень правильно, ведь дети должны быть максимально заняты, чтобы меньше думать о войне.

Также Григорий Решетник добавляет, что важна для него и безопасность детей. Поэтому он с женой пытается приучить их спокойно и ответственно реагировать на уведомление о воздушной тревоге. Это помогает не только обезопасить их, но и сохранить моральное состояние детей.

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В этом, уверен телеведущий, состоит большая ответственность родителей. Григорий Решетник добавляет, что хотя война и началась в 2014 году, но только в 2022 году большинство ощутило ее влияние.

Именно с полномасштабным вторжением возросла нагрузка на детей, поэтому родители должны научиться перебирать его на себя и поддерживать малышей.

Самое главное — уделять время детям и не терять момент обучения. Ведь они будут жить в преуспевающей стране, которая будет задавать темп и тренды в мире.

— Так что в будущем представители нашей молодежи должны быть образованными лидерами мнений и счастливыми личностями.

Тревоги или новая среда могут провоцировать у школьников стресс, что влияет на качество усвоения знаний. Но пробелы в образовании все же можно наверстать. Читай, как подобрать дополнительную учебу для детей.

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