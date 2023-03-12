Діти мають бути максимально зайняті: як виховує синів під час війни Григорій Решетнік

Виховувати дитину — не з простих завдань. Однак його вже рік ускладнює не пандемія, а повномасштабна війна. І навіть відомим матусям й татусям буває непросто.

Та кожен починає знаходити свої прості рішення до складних дилем. Григорій Решетнік за лаштунками сімейного розважального шоу єПитання від Нового каналу поділився, що не шкодує часу для дітей та їхньої освіти.

Григорій Решетнік про виховання дітей під час повномасштабної війни

Телеведучий розповідає, що втішений тим, що його сини знову можуть ходити до школи. Річ у тім, що довгий час хлопці займались дистанційно, але тепер нарешті можуть ще й бачитись з однолітками.

Зараз також дивляться

Крім того, діти відвідують гуртки. Наприклад, старший син Іван займається малюванням та інформатикою, а середній син Діма — футболом та шахами.

Я вважаю, що це дуже правильно, адже діти мають бути максимально зайняті, аби менше думати про війну.

Також Григорій Решетнік додає, що важлива для нього й безпека дітей. Тому він з дружиною намагається привчити їх спокійно та відповідально реагувати на сповіщення про повітряну тривогу. Це допомагає не тільки убезпечити їх, але й зберегти моральний стан дітей.

Читати на тему Батькам і вчителям на примітку. Як виховати у дітях війни стійкість до стресу воєнного часу Як допомогти своїй дитині пережити стреси війни та виховати у ній стійкість – поради для батьків та вчителів у нашому матеріалі

У цьому, впевнений телеведучий, полягає велика відповідальність батьків. Григорій Решетнік додає, що хоча війна й почалась у 2014 році, але лише у 2022 році більшість відчула її вплив.

Саме з повномасштабним вторгненням зросло навантаження на дітей, тому батьки мають навчитись перебирати його на себе та підтримувати малечу.

Найголовніше — приділяти час дітям та не втрачати момент навчання. Адже вони будуть жити у процвітаючій країні, яка задаватиме темп і тренди у світі.

— Тож у майбутньому представники нашої молоді мають бути освіченими лідерами думок та щасливими особистостями.

Тривоги чи нове середовище можуть провокувати у школярів стрес, що впливає на якість засвоєння знань. Та прогалини в освіті все ж можна надолужити. Читай, як підібрати додаткове навчання для дітей.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!