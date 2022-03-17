Батькам і вчителям на примітку. Як виховати у дітях війни стійкість до стресу воєнного часу

Війна принесла у наші домівки страх. Звідусіль чути про неможливість ні про що інше думати та складнощі із самоорганізацією.

А ще частіше із цим зустрічаються діти. Тож перед батьками постає запитання: як виховати у дитині стійкість до стресу воєнного часу?

Це справді можливо, подібно до того як навчити дітей писати та читати. Тому ми зібрали декілька простих правил, які допоможуть батькам та вчителям у спілкуванні з дітьми у такий складний період.

Поради, які можуть допомогти навчити своїх дітей стійкості:

Говоріть з дітьми

Якщо у дітей виникають запитання – не ігноруйте їх. Відповідайте чесно, але впевнено та спокійно. І запитуйте про їхні почуття – дітям потрібно розуміти, що війна ніяк не відчужує їх від батьків і вони можуть відкрито говорити про свої страхи.

Завдання старших – заспокоїти та запевнити, що страх – це нормально і попри все, що відбувається, діти будуть під захистом.

Створіть емоційно безпечний простір

Проводьте більше часу разом, вигадуйте нові ігри та просто відвертайте увагу дітей від подій.

Обмежте кількість новин, які дитина дивиться/читає

Звісно, не потрібно приховувати правди, але краще, аби дитина не сприймала інформацію саме візуально. До того ж зараз у новинах часто висвітлюють смерті дітей на територіях активних бойових дій.

Стрес війни додається до щоденних стресів дитини

Зараз не буде дивною агресивна поведінка дитини на речі, які її ніколи не дратували раніше. Варто донести до дитини, що ви впевнені у тому, що він/вона старається якнайкраще.

Складіть розпорядок дня і дотримуйтесь його

Таким чином ви створюєте підконтрольний дитині простір. Відведіть час на виконання шкільних завдань та надайте час для відпочинку. Якщо ж такий розпорядок був у вашому житті й до війни – намагайтеся дотримуватися його і зараз.

Подбайте про себе

Ваша дитина буде брати приклад з вас. А ще – ваш настрій та поновлення сил ховається теж у звичних ритуалах догляду за собою. Подбайте про себе, щоб мати змогу піклуватися про дитину, коли та прийде за відчуттям безпеки до вас.

Нагадуйте, що все буде добре

Запевніть їх, що вони будуть захищені. Складіть план на випадок ситуацій евакуації для сім’ї та поділіться всіма його частинами, які, на вашу думку, може зрозуміти дитина. Якщо хтось з батьків, чи родичів в армії чи теробороні, допоможіть дитині зрозуміти, що це робота члена їхньої сім’ї, як і робота дитини – продовжувати навчатися.

Спостерігайте

Діти не завжди повідомляють про свої страхи словами, тож стежте за їхньою поведінкою, рухами та звичками. Заохочуйте дитину займатися творчістю, аби вивільнити почуття та звільнитися від страхів.

Зверніться за допомогою до дитини

Надайте їй відчуття важливості та необхідності. Наділення її окремою роллю зі своїми обов’язками надасть дитині відчуття впевненості.

Описуйте дитині позитивні перспективи майбутнього

Поясніть, що війна точно закінчиться, і життя повернеться до звичного ритму. Говоріть про хороше – це додає сил не падати духом.

Піклуйтеся про своїх дітей та говоріть з ними відверто – прикладом можуть бути інші українські мами, які пояснюють своїм дітям війну та її небезпеки.