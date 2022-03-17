Родителям и учителям на заметку. Как воспитать в детях войні стойкость к стрессу военного времени

Война принесла в наши дома страх. Отовсюду слышно о невозможности ни о чем другом думать и сложности с самоорганизацией. А чаще с этим встречаются дети.

Поэтому перед родителями возникает вопрос: как воспитать в ребенке стойкость к стрессу военного времени? Это действительно возможно, подобно тому, как научить детей писать и читать. Поэтому мы собрали несколько простых правил, которые помогут родителям и учителям в общении с детьми в такой сложный период.

Советы, которые могут помочь научить своих детей стойкости:

Говорите с детьми

Если у детей возникают вопросы – не игнорируйте их. Ответьте честно, но уверенно и спокойно. И спрашивайте об их чувствах – детям нужно понимать, что война никак не отчуждает их от родителей и они могут открыто говорить о своих страхах.

Задача старших – успокоить и уверить, что страх – это нормально и, несмотря на все происходящее, дети будут под защитой.

Создайте эмоционально безопасное пространство

Проводите больше времени вместе, придумывайте новые игры и просто отвлекайте детей от событий.

Ограничьте количество новостей, которые ребенок смотрит/читает

Конечно, не нужно скрывать правды, но лучше, чтобы ребенок не воспринимал информацию именно визуально. К тому же, сейчас в новостях часто говорят о смертях детей на территориях активных боевых действий.

Стресс войны добавляется к ежедневным стрессам ребенка

Сейчас не будет странным агрессивное поведение ребенка на вещи, которые его никогда не раздражали раньше. Следует донести до ребенка, что вы уверены в том, что он старается как можно лучше.

Составьте распорядок дня и соблюдайте его

Таким образом вы создаете подконтрольное ребенку пространство. Отведите время на выполнение школьных заданий и уделите время отдыха. Если же такой распорядок был в вашей жизни и до войны – старайтесь соблюдать его и сейчас.

Позаботьтесь о себе

Ваш ребенок будет брать пример с вас. А еще – ваше настроение и поновление сил скрывается тоже в привычных ритуалах ухода за собой. Позаботьтесь о себе, чтобы иметь возможность заботиться о ребенке, когда он придет за ощущением безопасности к вам.

Напоминайте, что все будет хорошо

Убедите детей, что они будут защищены. Составьте план на случай ситуаций эвакуации для семьи и поделитесь всеми его частями, которые, по вашему мнению, может понять ребенок. Если кто-то из родителей или родственников в армии или терробороне, помогите ребенку понять, что это работа члена их семьи, как работа ребенка – продолжать учиться.

Наблюдайте

Дети не всегда сообщают о своих страхах словами, следите за их поведением, движениями и привычками. Поощряйте ребенка заниматься творчеством, чтобы освободить чувство и освободиться от страхов.

Обратитесь за помощью к ребенку

Придайте ей чувство важности и необходимости. Наделение ее отдельной ролью со своими обязанностями придаст ребенку чувство уверенности.

Описывайте ребёнку положительные перспективы будущего

Объясните, что война точно кончится, и жизнь вернется к привычному ритму. Говорите о хорошем – это придает сил не падать духом.

Заботьтесь о своих детях и говорите с ними откровенно – примером могут быть другие украинские мамы, объясняющие своим детям войну и ее опасности.