Шоу-биз

Музыка нашей независимости: 31 год лучших украинских песен

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 августа 2022, 19:00
Українські пісні
Фото: Pexels, Instagram

Больше новостей
Львівський Оборонний Кластер
Бесплатная и качественная броня для победы. Рассказываем, как волонтеры создают бронежилеты для военных, правоохранителей и прессы.
культове українське кіно
Культовое украинское кино: топ-7 фильмов, которые достойны твоего внимания
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Кабачковые оладьи рецепт
Сейчас сезон: рецепт оладий из кабачка от финалистки Супермодель по-украински Вики Маремухи
Смотреть больше

Материалы по теме

культове українське кіно
Культовое украинское кино: топ-7 фильмов, которые достойны твоего внимания
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Коли комендантська година на День Незалежності
Никаких празднований и массовых мероприятий. Когда комендантский час на День Независимости в разных городах Украины
анафілактичний шок
Анафилактический шок: как спастись, если укусил шершень

Видео
Воєнний стан в Україні

Военное положение в Украине продлено. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін засудили за танці на вечірці
Осудили за танцы и веселье! Рассказываем о флешмобе в поддержку премьер-министра Финляндии
Коли комендантська година на День Незалежності
Никаких празднований и массовых мероприятий. Когда комендантский час на День Независимости в разных городах Украины
0:02:11
Мариуполь сегодня
Мариуполь сегодня: украинцев кормят обещаниями, а “своим” дарят уцелевшие квартиры
0:04:00
Марія Примаченко
Национальная легенда Украины! Рассказываем о Марии Примаченко и спасении ее полотен во время войны
0:04:34
Аукціон для ЗСУ
Лоты от игрушки Патрона до платья Каменских — как приобщиться к благотворительному онлайн-аукциону для ВСУ
0:04:45
Переселенці з Херсону
Спаслись из оккупации и открыли с бабушкой собственное дело: вдохновляющая история семьи с Херсонской области
0:03:12
Нікополь
Могут уничтожить памятки архитектуры и иконостасы. Постоянные обстрелы Никополя угрожают не только людям
0:04:30
Реалії війни від українського захисника
Из строителя – в нацгвардейца. Реалии войны от украинского защитника и вычисление предателей
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 22 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 22 августа
Больше видео
Кабачковые оладьи рецепт
Читать дальше
Сейчас сезон: рецепт оладий из кабачка от финалистки Супермодель по-украински Вики Маремухи
анафілактичний шок
Читать дальше
Анафилактический шок: как спастись, если укусил шершень

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь