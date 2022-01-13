Слава Каминская о сольной карьере, пластике и распаде группы НеАнгелы

Украинская певица, бывшая участница группы НеАнгелы Слава Каминская дала блиц-интервью программе Утро в Большом Городе.
“Злая, в чем-то глупая и справедливая” — так описала себя певица во время интервью.
— Какой вопрос вы слышите чаще всего?
— Делала ли я грудь?
— И что вы отвечаете?
— Да, делала.
— Сколько частей тела подвергались пластике?
— Грудь и нос.
— Оцените себя как певицу от 1 до 10.
— Десять.
— А вашу коллегу Викторию?
— Пять.
— Главная причина, почему распалась группа?
— У нашего продюсера, наверное, закончились возможности и желание работать с коллективом.
— Какую сумму вы вложили для старта сольной карьеры?
— Уже более 100 тысяч долларов.
— Почему Юрий Никитин не взялся продюсировать вас, как сольную артистку?
— Его не устроили процентные соотношения.
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A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)
— Самая талантливая украинская артистка?
— Юлия Санина.
— Что раздражает в украинском шоу-бизе?
— Безвкусица.
Певица ONUKA также считает Юлию Санину лучшей украинской певицей. Напомним, что ранее в своем интервью ONUKA рассказала о личном допинге перед концертом.