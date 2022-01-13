Слава Каминская о сольной карьере, пластике и распаде группы НеАнгелы

Украинская певица, бывшая участница группы НеАнгелы Слава Каминская дала блиц-интервью программе Утро в Большом Городе.

“Злая, в чем-то глупая и справедливая” — так описала себя певица во время интервью.

О пластике тела

— Какой вопрос вы слышите чаще всего?

— Делала ли я грудь?

— И что вы отвечаете?

— Да, делала.

— Сколько частей тела подвергались пластике?

— Грудь и нос.

О карьере

— Оцените себя как певицу от 1 до 10.

— Десять.

— А вашу коллегу Викторию?

— Пять.

— Главная причина, почему распалась группа?

— У нашего продюсера, наверное, закончились возможности и желание работать с коллективом.

— Какую сумму вы вложили для старта сольной карьеры?

— Уже более 100 тысяч долларов.

— Почему Юрий Никитин не взялся продюсировать вас, как сольную артистку?

— Его не устроили процентные соотношения.

Об украинском шоу-бизе

— Самая талантливая украинская артистка?

— Юлия Санина.

— Что раздражает в украинском шоу-бизе?

— Безвкусица.

Певица ONUKA также считает Юлию Санину лучшей украинской певицей. Напомним, что ранее в своем интервью ONUKA рассказала о личном допинге перед концертом.