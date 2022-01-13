Слава Камінська про сольну кар’єру, пластику та розпад гурту НеАнгели

Українська співачка, колишня учасниця гурту НеАнгели Слава Камінська дала бліц-інтерв’ю програмі Ранок у Великому Місті.

“Зла, в чомусь дурненька і справедлива” — так описала себе співачка під час інтерв’ю.

Про пластику тіла

— Яке питання ви чуєте найчастіше?

— Чи робила я груди?

— І що ви відповідаєте?

— Так, робила.

— Скільки частин тіла піддавались “пластиці”?

— Груди та ніс.

Про кар’єру

— Оцініть себе, як співачку від 1 до 10.

— Десять.

— А вашу колегу Вікторію?

— П’ять.

— Головна причина, чому розпався гурт?

— Бо у нашого продюсера, напевно,закінчилися можливості й бажання працювати з колективом.

— Яку суму ви вклали для старту сольної кар’єри ?

— Вже більше 100 тис. доларів.

— Чому Юрій Нікітін не взявся продюсувати вас окремо?

— Його не влаштували відсоткові співвідношення.

Про український шоу-біз

— Найталановитіша українська артистка?

— Юля Саніна.

— Що дратує в українському шоу-бізі?

— Несмак.

Співачка ONUKA також вважає Юлію Саніну найкращою українською співачкою. Нагадаємо, що раніше у своєму інтерв’ю ONUKA розповіла про особистий допінг перед концертом.