Шоу-біз

Слава Камінська про сольну кар’єру, пластику та розпад гурту НеАнгели

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Січня 2022, 12:05
Слава Камінська
Фото: Instagram

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