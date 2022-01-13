Слава Камінська про сольну кар’єру, пластику та розпад гурту НеАнгели

Українська співачка, колишня учасниця гурту НеАнгели Слава Камінська дала бліц-інтерв’ю програмі Ранок у Великому Місті.
“Зла, в чомусь дурненька і справедлива” — так описала себе співачка під час інтерв’ю.
— Яке питання ви чуєте найчастіше?
— Чи робила я груди?
— І що ви відповідаєте?
— Так, робила.
— Скільки частин тіла піддавались “пластиці”?
— Груди та ніс.
— Оцініть себе, як співачку від 1 до 10.
— Десять.
— А вашу колегу Вікторію?
— П’ять.
— Головна причина, чому розпався гурт?
— Бо у нашого продюсера, напевно,закінчилися можливості й бажання працювати з колективом.
— Яку суму ви вклали для старту сольної кар’єри ?
— Вже більше 100 тис. доларів.
— Чому Юрій Нікітін не взявся продюсувати вас окремо?
— Його не влаштували відсоткові співвідношення.
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A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)
— Найталановитіша українська артистка?
— Юля Саніна.
— Що дратує в українському шоу-бізі?
— Несмак.
Співачка ONUKA також вважає Юлію Саніну найкращою українською співачкою. Нагадаємо, що раніше у своєму інтерв’ю ONUKA розповіла про особистий допінг перед концертом.