Забыть нельзя фанатеть: что слушают украинцы на восьмом месяце войны?

Недавно Apple Music сформировал новый список самых популярных в Украине композиций. Примечательно, что украинцы теперь слушают преимущественно отечественных исполнителей, украинские мотивы и патриотические песни. Но есть и другая сторона медали: на восьмом месяце войны России против Украины в том же топе исполнителей мы встречаем MORGENSHTERNa.

Как изменились украинские чарты за время войны: 19 сентября

К счастью, в первую десятку по состоянию на 19 сентября в топ песен украинцев попали отечественные композиции. Более того, среди исполнителей мы видим новые имена рэперов, кавер-мейкеров. И возглавил десятку исполнитель песни Чути Гімн Skofka. Композиция стала известна благодаря платформе TikTok, а посвящена она погибшему другу автора.

Сам Skofka делится: он верил в свой успех и в то, что его песни будут нравиться другим.

Безусловно, война, наш боевой дух, патриотизм, поддержка повлияли на украинское творчество, […] но я лично считаю, что это и так было неизбежно, возможно, через длительный период времени.

На пятом месте в топе оказались победители Евровидения Kalush Orchestra с песней Додому, которая стала совместной работой с исполнителем Skofka.

Лидер группы Олег Псюк также не считает такой прорыв украинской музыки чем-то странным, наоборот: после победы на Евровидении интерес мирового сообщества к ней был прогнозируемым.

Знаете, я очень люблю рэп. Еще больше люблю украинский рэп, который было так сложно найти в моей юности. Наверное, так исторически сложилось, что все свои переживания и опыт украинцы всегда воспроизводят в музыке, поэтому не удивительно, что сейчас такой бум.

Новую популярность приобретают и треки, имеющие в основе минимум слов ат максимум качественного бита или мелодии. К примеру, песня Вечорниці группы 100лиця и исполнительницы Skylerr.

Акцент можно найти в припевах, где несколько раз повторяется известная фраза британского экс-премьера Бориса Джонсона Добрый день, everybody!

Сами же исполнители говорят, что вообще не ожидали попасть в рейтинг Apple Music, потому что писали эту песню в шутку. Но когда сотни пользователей TikTok распространили композицию, стало понятно: популярности не избежать.

Украинская музыкальная индустрия меняется на глазах. Музыка на информационном фронте имеет также большое значение, и мы благодарны сознательным украинцам, которые слушают новые украинские песни, вместе мы действительно творим чудеса.

В десятку лидеров вошли также лирические песни о любви от исполнителей KOLA и Cheev. Их композиции Чи разом и Гарно так стали современным гимном об искренних чувствах. Певица в свою композицию вложила переживания о любимом, который служит в рядах ЗСУ. А Cheev говорит: раньше он боялся чартов, потому что не мог найти там качественную музыку. Сейчас все иначе.

Российские исполнители в украинских топах 27 сентября

Вместе с тем на шестом месте по состоянию на 215-й день войны можно встретить Инстасамку. А в тридцатку часто прослушанных исполнителей в Украине до сих пор входят MORGENSHTERN, Arut и Anna Asti, которые поддерживают или замалчивают войну против Украины.

А ниже в чарте все еще можно встретить Скриптонита, Егора Крида и других.

По подсчетам аналитиков, практически четверть топов украинцев занимают… россияне, поддерживающие войну против Украины.

Странно, но факт: существуют люди, которым до сих пор трудно отказываться от русской музыки. Неважно по каким причинам — качественное звучание, нежелание искать аналоги или что-то еще: некоторые украинцы до сих пор платят деньги войскам РФ, которые потом убивают этих же украинцев.

Итак, как русская музыка убивает?

Когда мы слушаем музыку на платформах типа Youtube, Soundcloud, Spotify и других, мы накручиваем просмотры/прослушивания под композицией автора из России. Автор получает выплаты от прослушиваний и платит в налоги РФ. Потом деньги идут в российский бюджет, а оттуда — на военную промышленность.

Выходит, что украинцы реально убивают сами себя тем, что слушают музыку страны агрессора.

К тому же, большинство уже поняло: найдется не только замена, но и гораздо лучшее исполнение и звучание в родной гавани, и без российской музыки действительно можно жить. Потому что музыка, как и любое искусство — не вне политики.

Ни один еврей не пел Wenn dien Soldaten, когда над его головой летели немецкие самолеты. Почему некторые украинцы продолжают искать оправдание, а не решение проблемы?

К счастью таких случаев уже меньшинство, а среди массы украинских исполнителей и их творчества можно найти что-то близкое именно тебе. Кстати, недавно мы рассказывали тебе об исполнительнице Gunna Chorna и ее творчестве.

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