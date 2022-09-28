Забути не можна фанатіти: що слухають українці на восьмому місяці війни?

Нещодавно Apple Music сформував новий список композицій, які стали найпопулярнішими в Україні. Помітно, що українці тепер слухають переважно вітчизняних виконавців, українські мотиви та патріотичні пісні. Але є й інша сторона медалі: на восьмому місяці війни Росії проти України в тому ж таки ТОПі виконавців ми зустрічаємо MORGENSHTERNa.

Як змінилися українські чарти за час війни: 19 вересня

На щастя, у першу десятку улюблених пісень українців станом на 19 вересня потрапили вітчизняні пісні. Ба більше — серед виконавців ми бачимо нові імена реперів та кавер-мейкерів. І очолив десятку виконавець пісні Чути Гімн Skofka. Композиція стала відомою завдяки платформі TikTok, а присвячена вона загиблому другові автора.

Сам Skofka ділиться: він вірив у власний успіх та в те, що його пісні будуть подобатися іншим.

Безумовно, війна, наш бойовий дух, патріотизм, підтримка вплинули на українську творчість, […] але я особисто вважаю, що це і так було неминуче, можливо, через довший період часу.

На п’ятому місці в топі опинилися переможці цьогорічного Євробачення Kalush Orchestra із піснею Додому, яка стала спільною роботою із виконавцем Skofka.

Лідер гурту Олег Псюк також не вважає такий прорив української музики чимось дивним, навпаки: після перемоги на Євробаченні зацікавленість світової спільноти нею була прогнозованою.

Знаєте, я дуже люблю реп. Ще більше я люблю український реп, який було так складно знайти в моїй юності. Мабуть, так історично склалося, що всі свої переживання та досвід українці завжди відтворюють у музиці, тому не дивно, що зараз такий бум.

Нової популярності набувають і треки, що мають в основі мінімум слів та максимум якісного біта чи мелодії. Приміром, на третій сходинці знаходиться пісня Вечорниці гурту 100лиця і виконавиці Skylerr.

Акцент можна віднайти у приспіві, де кілька разів повторюється відома фраза британського експрем’єр-міністра Бориса Джонсона Добрий день, everybody!

Самі ж виконавці кажуть, що взагалі не очікували потрапити у рейтинг Apple Music, бо писали цю пісню в жарт. Але коли сотні користувачів TikTok поширили композицію, то стало зрозуміло: популярності не уникнути.

Українська музична індустрія змінюється на очах. Музика на інформаційному фронті має також велике значення, і ми вдячні свідомим українцям, які слухають нові українські пісні, разом ми справді робимо дива.

До десятки лідерів увійшли також ліричні пісні про кохання від виконавців KOLA та Cheev. Їхні пісні Чи не разом та Гарно так стали сучасним гімном про щирі почуття. Співачка у свою композицію вклала переживання до коханого, який служить. А Cheev каже: раніше він боявся чартів, бо не міг знайти там якісної музики. Зараз же все інакше.

Російські виконавці в українських топах 27 вересня

Разом з тим, на шостому місці станом на 215 день війни можна зустріти Інстасамку. А до тридцятки часто прослуханих виконавців в Україні досі входять MORGENSHTERN, Arut та Anna Asti, які підтримують або замовчують війну проти України. А нижче у чарті все ще можна зустріти Скриптоніта, Єгора Кріда та інших.

За підрахунками аналітиків, практично чверть топів українців займають… росіяни, які підтримують війну проти України.

Не зрозуміло, але факт: існують люди, яким і досі важко відмовлятися від російської музики. Не важливо, з яких причин — якісне звучання, небажання шукати аналоги чи щось іще, але деякі українці й досі платять гроші військам РФ, які потім вбивають цих же українців.

Отже, як російська музика вбиває?

Коли ми слухаємо музику на платформах типу YouTube, Soundcloud, Spotify та інші, ми накручуємо перегляди/прослуховування під композицією автора з Росії. Автор отримує виплати з прослуховувань і сплачує податки в РФ. Потім гроші йдуть у російський бюджет, а звідти — на військову промисловість.

Виходить, що українці реально вбивають самі себе тим, що слухають музику країни агресора.

До того ж, більшість уже зрозуміла: знайдеться не лише заміна, а й набагато краще виконання та звучання у рідній гавані, і без російської музики справді можна жити. Бо музика, як і будь-яке мистецтво — не поза політикою.

Жоден єврей не співав Wenn dien Soldaten, коли над його головою летіли німецькі літаки. То чому українці продовжують шукати виправдання, а не вирішення проблеми?

На щастя, таких випадків уже меншість, а серед маси українських виконавців та їхньої творчості можна знайти щось близьке саме тобі. До речі, нещодавно ми розповідали тобі про виконавицю Gunna Chorna та її творчість.

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