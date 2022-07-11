Валерий Харчишин об украинцах, которые не могут отказаться от российской культуры, сыне в ВСУ и отношениях во время войны

Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин рассказал, что думает об украинцах, которые не могут отказаться от российской культуры, о сыне в ВСУ и отношениях с ним.

Потребление российской культуры

Певец прокомментировал это так:

Это как сидеть на яблоне и пилить ветку, на которой сидишь.

Валерий говорит, что сначала украинцев “делали” россиянами, распространяя культуру РФ. И у украинцев фактически было информационное пространство соседей. Сначала выдают российский паспорт, а затем приходят “защищать”.

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Харчишин считает, что украинцы должны отгораживаться от российского, потому что другого пути нет. Ведь украинцы давно слушают, читают и потребляют продукты России. Из-за этого годами размывались границы.

Как пела одна из моих любимых групп: “Якщо ти це терпітимеш, твої діти — наступні”.

Харчишин о сыне в ВСУ

В эфире телемарафона Єдині новини певец рассказал и о сыне, который сейчас служит в ВСУ. Исполнитель признается: между ними произошло недоразумение. Сын решил, что отец повлиял на его положение в армии и посодействовал, чтобы сын не оказался на передовой.

Он спрашивает, не повлиял ли я на то, что он сейчас в штабе, а не на передке. Говорит: “Это ты сделал и позаботился о том, чтобы я был в штабе, как крыса”.

Но Валерий даже не знает, в каком батальоне находится сын.

Недавно впервые за время войны сын смог попасть домой. Он попросил звездного отца об услуге.

Он попросил меня принести бронежилет и каску. Я нашел ему все необходимое за час благодаря людям.

Валерий делится, что в начале войны сам приносил сыну еду и перчатки, но это первый раз, когда сын о чем-то попросил. Теперь он будет воевать недалеко от границы с другой страной.

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