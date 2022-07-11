Шоу-биз

Валерий Харчишин об украинцах, которые не могут отказаться от российской культуры, сыне в ВСУ и отношениях во время войны

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 11 июля 2022, 21:00
Валерій Харчишин розповів про сина в ЗСУ
Фото: Facebook

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