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Валерій Харчишин про українців, які не можуть відмовитись від російської культури, сина в ЗСУ та взаємини під час війни

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 11 Липня 2022, 21:00
Валерій Харчишин розповів про сина в ЗСУ
Фото: Facebook

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