Валерій Харчишин про українців, які не можуть відмовитись від російської культури, сина в ЗСУ та взаємини під час війни

Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповів, що думає про українців, які не можуть відмовитись від російської культури, про сина в ЗСУ та взаємини з ним.

Споживання російської культури

Співак прокоментував це так:

Це як сидіти на яблуні та пиляти гілку, на якій сидиш.

Валерій каже, що спочатку українців робили росіянами завдяки культурі, яку розповсюджували. І українці фактично мали інформаційний простір сусідів. Спершу видають російський паспорт, а потім приходять “захищати”.

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Харчишин вважає, що українці мають відгороджуватись від російського, бо іншого шляху немає. Адже українці давно слухають, читають та споживають продукти Росії, через що роками розмивались кордони.

Як співав один із моїх улюблених гуртів: “Якщо ти це терпітимеш, твої діти — наступні”.

Харчишин про сина в ЗСУ

В ефірі телемарафону Єдині новини співак розповів і про сина, який зараз служить в ЗСУ. Виконавець зізнається: між ними сталося непорозуміння, адже син вирішив, що батько вплинув на його становище у війську і посприяв, щоб син не опинився на передовій.

Він питає, чи я не вплинув на те, що він зараз у штабі, а не на передку. Каже: “Це ти зробив і подбав про те, щоб я був у штабі, як щур”.

Але Валерій навіть не знає, в якому батальйоні служить син.

Одного разу синові Валерія вдалося потрапити додому. Тоді він попросив батька про послугу.

Він попросив мене принести бронежилет та каску. Я знайшов йому все потрібне за годину завдяки людям.

Валерій ділиться, що на початку війни приносив їжу та рукавички, але це вперше, коли син про щось попросив. Нині він воюватиме поблизу кордону з іншою країною.

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