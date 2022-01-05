Всегда добавлять юмор: MamaRika откровенно о послеродовом восстановлении и отношениях с мужем

Каждое рождение ребенка — это чудо. Мамочки становятся счастливыми, несмотря на недосыпание, усталость и потраченные нервы.

Каждая женщина не может без улыбки смотреть на своих малышей. Мама всегда хочет сделать все самое лучшее для своего ребенка, иногда даже жертвуя своим комфортом.

Но несмотря на все счастье, которое может принести рождение ребенка, каждая женщина после родов переживает большой стресс.

К тому же состояние здоровья может ухудшиться, ведь организм отдал большую часть своей силы новому маленькому человеку.

Свою историю послеродового обновления в блоге в Instagram рассказала певица MamaRika. Она стала мамой немного больше, чем полгода назад и столкнулась не с одной “мамской” проблемой.

Грудное вскармливание

Скажу сразу, для меня налаживание грудного вскармливания оказалось сложнее, чем рожать.

— На 3-4 день в роддоме все было, как в том фильме, где ты просыпаешься в другом теле, только я проснулась с другой грудью на 1,5 размера больше.

MamaRika говорит, что боль была терпимой, но потом начались проблемы с прикладыванием ребенка, потрескавшимися сосками и застоями молока.

Однако певица утверждает, что через несколько приемов у замечательного массажиста все проблемы прошли.

Овладеть позами для кормления — это отдельная проблема и, в принципе, правильно приложить ребенка к груди – это пожалуй самое тяжелое, что я делала в жизни.

Молодая мамочка рассказывает, что после того, как проблемы вроде бы разрешились, они с мужем и малышом вернулись в Одессу.

Но здесь, на свою голову, я пошла на профилактический массаж одной “шикарной” местной массажистки. Он вызвал у меня так называемую “молочную лихорадку”, и я буквально побывала в аду.

В итоге, певице удалось решить все проблемы и найти хорошего лактолога, который ей в этом помог.

Как вернуть форму после родов

Ни для кого не секрет, что в родах женщина набирает вес. Даже самая стройная девушка может набрать несколько килограммов, ведь в основном это околоплодные воды, именно детеныш, набухшие молочные железы и т.д.

Некоторые очень быстро теряют эту воду и через несколько недель могут привести себя в форму, а кому-то это удается труднее.

Певица MamaRika быстро смогла привести себя в форму и дала несколько советов молодым мамам.

— Нужно есть в меру и соблюдать здоровое питание, а также находиться в движении постоянно.

Не отчаиваться, если реабилитация длится не так быстро, как хотелось бы — дайте себе время отойти. В конце концов вы родили человека, а это подвиг!

— Мое любимое – носить 24/7 (кроме ночи) послеродовой бандаж.

Певица говорит, что он очень круто и быстро подтягивает мышцы живота, размеры “тают” прямо на глазах. Подходит он абсолютно всем, и в нем очень удобно и легко.

Часто после беременности женщины теряют кальций и другие витамины. Это приводит к выпадению волос и ослаблению ногтей, а также могут быть проблемы с зубами.

Скажу честно, когда все писали о том, что волосы после родов превратятся в мочалку, я была уверена, что это точно история не обо мне.

— И только я об этом подумала, как в один момент с меня буквально взмыла большая часть моей роскошной шевелюры, а еще впервые в жизни я поняла, что такое перхоть.

Певица говорит, что она не могла без слез смотреть на себя в зеркало, но потом взяла себя в руки и начала приводить в порядок.

Поначалу я сдала все возможные анализы, чтобы быть вооруженной. Потом был первый в жизни визит в трихолог, и это был очень полезный опыт. Оказалось, что волосы являются индикатором нашего внутреннего состояния и здоровья в целом.

Молодая мама говорит, что все можно изменить, если вовремя приступить к решению проблемы. Главное — это не экономить на здоровье и приобрести качественные средства ухода.

Отношения после родов

Конечно, рождение ребенка влияет на отношения в паре. Такой, как раньше, жизнь уже не будет. Вас уже не двое, а трое. Все свои привычки, свободное время, иногда даже работу надо перестраивать так, чтобы уделять внимание малышам.

После появления маленького мужичка все однозначно перевернулось с ног на голову.

— Конечно, как и все родители, мы без ума влюблены в наше чадо и кайфуем от каждого момента, но понятие “мы” стало очень размытым, и над этим нужно работать.

Певица говорит, что ребенок занимает 99% их с мужем времени, усталость накапливается, и это конкретно “давит” психику.

В итоге мы меньше времени проводим вместе во всех смыслах. И здесь даже банально побыть наедине с собой не удается. Единственный вариант — это закрыться в ванной, хотя я и этого себе позволить не могу.

Также MamaRika дает один самый важный совет. Всегда прибавлять всюду юмор. Говорит, что в любой сложной ситуации они с мужем начинают смеяться друг над другом, менять вектор и градус конфликта в позитив. Это помогает избежать ссор.

Маленькие дети часто капризничают, особенно когда болеют и попадают в больницу. Для родителей быть в такой ситуации — это настоящий вызов. Раньше мы рассказывали о том, чем занять детей в больнице.