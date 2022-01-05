Завжди додавати гумор: MamaRika відверто про післяпологове відновлення та стосунки з чоловіком

Кожне народження дитини — це диво. Матусі стають щасливими, незважаючи на недосипання, втому та витрачені нерви.

Кожна жінка не може без посмішки дивитися на свою малечу. Мама завжди хоче зробити все найкраще для своєї дитини, інколи навіть жертвуючи своїм комфортом.

Але незважаючи на все те щастя, що може принести народження дитини, кожна жінка після пологів переживає великий стрес.

До того ж, стан здоров’я може погіршитися, адже організм віддав більшу частину своєї сили новій маленькій людині.

Свою історію післяродового відновлення у блозі в Instagram розповіла співачка MamaRika. Вона стала мамою трішки більше, ніж півроку тому та зіткнулася не з однією “мамською” проблемою.

Грудне вигодовування

Скажу відразу, для мене налагодження грудного вигодовування виявилося складніше, ніж народжувати.

— На 3-4 день в пологовому все було, як в тому фільмі, де ти прокидаєшся в іншому тілі, тільки я прокинулася з іншими грудьми на 1,5 розміри більше.

MamaRika каже, що біль був терпимий, але потім почалися проблеми з прикладанням дитини, потрісканими сосками та застоями молока.

Проте співачка стверджує, що за кілька прийомів у чудового масажиста всі проблеми минули.

Опанувати пози для годування — це окрема проблема і, в принципі, правильно прикласти дитину до грудей — це мабуть найважче, що я робила в житті.

Молода матуся розповідає, що після того, як проблеми ніби вирішилися, вони з чоловіком та малям повернулися до Одеси.

Але тут, на свою голову, я пішла на профілактичний масаж однієї “шикарної” місцевої масажистки. Він викликав у мене так звану “молочну лихоманку”, і я буквально побувала в пеклі.

Але зрештою співачці вдалося вирішити всі проблеми та знайти гарного лактолога, який їй в цьому допоміг.

Як повернути форму після пологів

Ні для кого не секрет, що під час пологів жінка набирає вагу. Навіть найстрункіша дівчина може набрати кілька кілограмів, адже здебільшого це навколоплодні води, саме дитинча, набряклі молочні залози тощо.

Дехто дуже швидко втрачає цю воду і за кілька тижнів може привести себе до форми, а комусь це вдається важче.

Співачка MamaRika швидко змогла привести себе до форми та дала кілька порад молодим матусям.

— Треба їсти в міру та притримуватися здорового харчування, а також перебувати в русі постійно.

Не впадати у відчай, якщо реабілітація триває не так швидко, як хотілося б — дайте собі час відійти. Зрештою, ви народили людину, а це подвиг!

— Моє улюблене — носити 24/7 (окрім ночі) післяпологовий бандаж.

Співачка каже, що він надзвичайно круто та швидко підтягує м’язи живота, розміри “тануть” просто на очах. Підходить він абсолютно всім, і в ньому дуже зручно та легко, — розповідає співачка.

Здоров’я

Часто після вагітності жінки втрачають кальцій та інші вітаміни. Це призводить до випадання волосся та послаблення нігтів, а також можуть бути проблеми з зубами.

Скажу чесно, коли всі писали про те, що волосся після пологів перетвориться на мочалку, я була впевнена, шо це точно історія не про мене.

— І тільки я про це подумала, як в один момент з мене буквально злетіла більша частина моєї розкішної шевелюри, а ще вперше в житті я зрозуміла, що таке лупа.

Співачка каже, що вона не могла без сліз дивитися на себе в дзеркало, але потім взяла себе в руки та почала приводити до ладу.

Спочатку я здала всі можливі аналізи, щоб бути озброєною. Потім був перший в житті візит до трихолога, і це був дуже корисний досвід. Виявилося, що волосся є індикатором нашого внутрішнього стану та здоров’я в цілому.

Молода матуся каже, що все можна змінити, якщо вчасно взятися до вирішення проблеми. Головне — це не економити на здоров’ї та придбати якісні засоби догляду.

Стосунки після пологів

Звісно, що народження дитини впливає на стосунки у парі. Таким, як раніше, життя вже не буде. Вас вже не двоє, а троє. Всі свої звички, вільний час, інколи навіть роботу треба перелаштовувати так, щоб приділяти увагу малечі.

Після появи маленького мужичка все однозначно перевернулося з ніг на голову.

— Звичайно, як і всі батьки, ми без тями закохані у наше чадо і кайфуємо від кожного моменту, але поняття “ми” стало дуже розмитим, і над цим потрібно працювати.

Співачка каже, що дитина займає 99% їхнього з чоловіком часу, втома накопичується, і це конкретно “тисне” на психіку.

У підсумку ми менше часу проводимо разом у всіх сенсах. Та тут навіть банально побути наодинці із собою не вдається. Єдиний варіант — це зачинитися у ванній, хоча я і цього собі дозволити не можу.

Також MamaRika дає одну найважливішу пораду. Завжди додавати усюди гумор. Каже, що в будь-якій складній ситуації вони з чоловіком починають сміятися один з одного, міняти вектор і градус конфлікту на позитив. Це допомагає уникнути сварок.

Маленькі діти часто вередують, надто, коли хворіють та потрапляють до лікарні. Для батьків бути в такій ситуації— це справжній виклик. Раніше ми розповідали про те, чим зайняти дітей в лікарні.