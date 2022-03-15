Вы не в себе! Джамала обратилась к апатичным друзьям, родственникам и знакомым из России

Апатичность – это соучастие. Равно как и укрывательство преступника. Это понимают все, кроме россиян, которых все устраивает и “от них ничего не зависит”.

На самом же деле от людей зависит гораздо больше, чем они думают. Потому мы, украинцы, не можем спокойно смотреть на отсутствие позиции, духа и свободы.

Ведь пока кто-то медлит, идет война. Украинская певица Джамала обратилась к друзьям, родственникам и знакомым из страны-оккупанта и осудила их за апатичность.

Всем, кто не спрашивает…

Всем, кто молчанием доказывает свое полное согласие с происходящим сейчас, Джамала посвятила свои истории в социальной сети Instagram.

Всем, кто не спрашивает как я, как мои дети, как наши дети в подвалах и бомбоубежищах.

Певица не хочет знать людей, которые не понимают, что происходит и не видят реальности.

Я воспринимаю это так, что именно вы выгнали меня из дома, не иначе.

С другой планеты

В России банально не слышат правды. Отличная работа пропаганды сделала свое дело, и теперь критическое мышление потерялось в водовороте дезинформации и манипуляций.

Там не способны отличить правду от фейка, поэтому верят в птичек с чипами, морских котиков и в то, что Джамала и все остальные украинцы — нацисты.

Услышьте, что вы не в себе! Если бы вы были в себе, вас это волновало бы, вы были бы людьми.

Также певица выразила теорию, что Спутник — российская вакцина от Covid-19, действительно была особенная и народ будто “чипировали”.

Она считает, что не может быть так синхронно, что вся Россия превратилась в отдельную планету. Другого объяснения такой апатичности певица не находит.

Между тем народы многих стран обеспокоен тем, что сейчас происходит в Украине. Весь мир стоит на митингах, а россияне сидят дома.

Даже Ватикан показал свою готовность стать посредником в мирном разрешении конфликта и осудил действия России.