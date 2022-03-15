Шоу-биз

Вы не в себе! Джамала обратилась к апатичным друзьям, родственникам и знакомым из России

Вероника Кононенко, практикантка сайта 16 марта 2022, 01:54
Джамала
Фото: Instagram

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