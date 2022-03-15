Ви не у собі! Джамала звернулася до апатичних друзів, родичів та знайомих з Росії

Апатичність — це співучасть. Так само як і переховування злочинця. Це розуміють усі, крім росіян, яких все влаштовує і “нічого не залежить”.

Насправді ж від людей залежить набагато більше, ніж вони думають. Тому ми, українці, не можемо спокійно дивитися на відсутність позиції, духу та свободи.

Адже поки хтось зволікає, триває війна. Українська співачка Джамала звернулася до друзів, родичів та знайомих з країни-окупанта й засудила їх за апатичність.

Всім, хто не питає…

Всім, хто мовчанням доводить свою повну згоду з тим, що зараз відбувається, Джамала присвятила свої історії в соціальній мережі Instagram.

Всім, хто не питає, як я, як мої діти, як наші діти у підвалах та бомбосховищах.

Співачка не хоче знати людей, які не розуміють, що коїться та не бачить реальності.

Я сприймаю це так, що конкретно ви вигнали мене з дому, ніяк інакше.

З іншої планети

У Росії банально не чують правди. Відмінна робота пропаганди зробила свою справу, тож тепер критичне мислення загубилося у вирі дезінформації та маніпуляцій.

Там не здатні відрізнити правду від фейку, тому вірять у пташок з чіпами, морських котиків та в те, що Джамала, та всі інші українці — нацисти.

Почуйте, що ви не у собі! Якби ви були у собі, вас би це хвилювало, ви були б людьми.

Також співачка висловила теорію, що Спутнік — російська вакцина від Covid-19, дійсно була особлива, і народ наче “чипувати”.

Вона вважає, що не може бути так синхронно, що вся Росія перетворилася на окрему планету. Іншого пояснення такій апатичності співачка не знаходить.

Тим часом весь світ переймається тим, що зараз відбувається в Україні. Весь світ стоїть на мітингах, а росіяни — вдома.

Навіть Ватикан показав свою готовність стати посередником у мирному розв’язанні війни та засудив дії Росії.