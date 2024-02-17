Windows95man — No Rules: что известно об участниках Евровидения-2024 из Финляндии и о чем их песня

Финляндия определилась с представителями на Евровидении-2024. На песенном конкурсе страну представит группа Windows95man. Что известно о группе Windows95man и их песне, о чем она и какой перевод — читай в нашем материале.

Представитель Финляндии на Евровидении-2024

На Евровидении-2024 Финляндию будет представлять группа под названием Windows95man. Они победили в отборе с песней No Rules. Несмотря на нежелание членов жюри, чтобы именно эта группа представляла страну, зрительское голосование принесло победу Windows95man.

Всего было семь конкурсантов, конкурировавших за возможность представить Финляндию на Евровидении. По результатам голосования, дуэт набрал 313 баллов, что на 40 больше, чем ближайший конкурсант в таблице.

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Что известно о Windows95man

Группа Windows95man известна своей эпатажностью. Они предпочитают поражать визуально. Один из участников поет в нижнем белье, а другой — в шубе из лохмотьев.

Группа является воплощением эпохи 1990-х. Все началось с видео, которые были сняты дома. Выступления Тээма Кейстера начали распространяться в сети, а затем попали в рекламу.

По моему мнению, все финны в глубине души немного веселые, и я хотел осветить это больше. Теперь я могу поделиться своей музыкой с еще большей аудиторией, а также распространить радостный месседж No Rules, — сказал солист группы.

Windows95man — No Rules: о чем песня

Песня No Rules о том, что люди не должны стесняться быть такими, какие они есть. Исполнители поют, что всегда следует оставаться собой, не стесняться себя, не терпеть правил и кайфовать от жизни.

Windows95man — No Rules: перевод песни

1 куплет:

Никаких правил!

Добро пожаловать, мое имя Windows,

Windows95Man

И я живу только по одному правилу,

и это никаких правил

Тишина, я говорю,

что это мое время, моя сцена

Говори обо мне, что хочешь,

потом посмотри, смущает ли меня это, посмотри, как я сияю

Припев:

Что-то не так с тем,

какой я имею вид?

Что-то не так с тем,

кем я являюсь на самом деле?

Если я не такой, подскажи,

почему я чувствую себя так шикарно этой ночью?

Никаких правил!

Это то, как я живу, как я чувствую

дыхание ветра крыльями, —

это то, как я учусь летать

Никаких правил!

В пылу ночи,

посреди драки

Мне без разницы,

что правильно, а что нет

Это то, как я проживаю свою жизнь

Никаких правил!

2 куплет:

Все стихает, когда я начинаю говорить

Я и король, и королева

И вы все будете свободны

Забудьте о правилах и подайте голос

Припев:

Что-то не так с тем,

какой я имею вид?

Что-то не так с тем,

кем я являюсь на самом деле?

Если я не такой, подскажи,

почему я чувствую себя так шикарно этой ночью?

Никаких правил!

Это то, как я живу, как я чувствую

дыхание ветра крыльями, —

это то, как я учусь летать

Никаких правил!

В пылу ночи,

посреди драки

Мне без разницы,

что правильно, а что нет

Это то, как я проживаю свою жизнь

Никаких правил!

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