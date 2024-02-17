Windows95man — No Rules: що відомо про учасників Євробачення-2024 з Фінляндії та про що їхня пісня

Фінляндія визначилася з представниками на Євробаченні-2024. Тож на пісенному конкурсі країну представить гурт Windows95man. Що відомо про гурт Windows95man та їхню пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.

Представник Фінляндії на Євробаченні-2024

На Євробаченні-2024 Фінляндію представлятиме гурт, що має назву Windows95man. Вони перемогли у відборі з піснею No Rules. Попри небажання членів журі, аби саме цей гурт представляв країну, глядацьке голосування принесло перемогу Windows95man.

Усього було сім конкурсантів, що змагалися за можливість представити Фінляндію на Євробаченні. За результатами голосування, дует набрав 313 балів, що на 40 більше, ніж найближчий конкурсант у таблиці.

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Що відомо про Windows95man

Гурт Windows95man відомий своєю епатажністю. Вони віддають перевагу вражати візуально. Один з учасників співає у спідній білизні, а інший — у шубі з лахміття.

Гурт є втіленням епохи 1990-х. Усе почалося з відео, які знімалися вдома. Виступи Теему Кейстері почали ширитися мережею, а потім потрапили в рекламу.

На мій погляд, усі фіни в глибині душі трохи веселі, і я хотів висвітлити це більше. Тепер я можу поділитися своєю музикою зі ще більшою аудиторією, а також поширити радісний меседж No Rules, — сказав соліст гурту.

Windows95man — No Rules: про що пісня

Пісня No Rules про те, що люди не мають соромитися бути такими, якими вони є. Виконавці співають, що завжди варто лишатися собою, не соромитися себе, не терпіти правил і кайфувати від життя.

Windows95man — No Rules: переклад пісні

1 куплет:

Жодних правил!

Ласкаво прошу, моє ім’я Windows,

Windows95Man

І я живу тільки за одним правилом,

і це — жодних правил

Тиша, я кажу,

що це мій час, моя сцена

Кажи про мене що хочеш,

потім подивись, чи бентежить мене це, побач, як я сяю

Приспів:

Щось не так з тим,

який я маю вигляд?

Щось не так з тим,

ким я є насправді?

Якщо я не такий, підкажи,

чому я почуваюся так шикарно цієї ночі?

Жодних правил!

Це те, як я живу, як я відчуваю

подих вітру крилами, –

це те, як я вчуся літати

Жодних правил!

У запалі ночі,

посередині бійки

Мені все одно,

що правильно, а що — ні

Це те, як я проживаю своє життя

Жодних правил!

2 куплет:

Все стихає, коли я починаю говорити

Я і король, і королева

І ви усі будете вільні

Забудьте про правила та подайте голос

Приспів:

Щось не так з тим,

який я маю вигляд?

Щось не так з тим,

ким я є насправді?

Якщо я не такий, підкажи,

чому я почуваюся так шикарно цієї ночі?

Жодних правил!

Це те, як я живу, як я відчуваю

подих вітру крилами, –

це те, як я вчуся літати

Жодних правил!

У запалі ночі,

посередині бійки

Мені все одно,

що правильно, а що — ні

Це те, як я проживаю своє життя

Жодних правил!

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