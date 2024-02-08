AIKO — Pedestal: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Чехії та про що її пісня

Чехія визначила представника на Євробачення-2024 ще у грудні минулого року. За перемогу від країни боротиметься співачка з впізнаваним стилем, молода та сучасна артистка.
Читай, хто представлятиме Чехію на Євробаченні-2024 та що відомо про учасника конкурсу.
Чехію на конкурсі представлятиме співачка AIKO з піснею Pedestal, про це повідомили 13 грудня на офіційному сайті Євробачення.
Вибрати переможця чеського відбору могли усі охочі, шляхом голосування. Загальна оцінка складалася на 70 % із міжнародного голосування та на 30% із голосування чеських глядачів.
Справжнє ім’я чеської співачки AIKO — Альона Ширманова-Костебелова. Дівчина народилася у Москві (Росія), але виросла у Чехії, а зараз проживає у Великій Британії.
Перший реліз AIKO відбувся у 2018 році, вже за два роки співачка випустила дебютний повноформатний альбом Expiration Date.
AIKO — перша чеська артистка, чиє обличчя розміщували на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Вона стала першою артисткою із Чехії, яка долучилася до глобального проекту Spotify Equal Campaign.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aiko (@aikomakesmusic)
Публикация от Aiko (@aikomakesmusic)
У своїй творчості вона є далекоглядною мисткинею, яка заглиблюється у теми кохання, самотності й саморозуміння, використовуючи свою музику, як засіб для самоаналізу та спілкування.
Дівчина має свій впізнаваний стиль: коротку зачіску з синіми пасмами, вкорочений чубчик, часто вдягає провокаційний одяг. На чеському нацвідборі вона була у доволі простому образі — чорний комбінезон з вирізами.
— Pedestal — це гімн розширення можливостей і любові до себе, що підкреслює рішучість надавати пріоритет незалежності. Він підкреслює важливість ставити себе на перше місце перед обличчям негараздів і будь-яких токсичних стосунків, — йдеться на сайті Євробачення.
1 куплет:
Твоє вибачення нічого не означає
Коли все інше
Стає таке ж, стає таке ж
Ти мовчиш, я стаю жорстокою
І все інше стає таке ж.
Я втомилася пояснювати тобі це лайно.
Ти так повний цього,
Повний цього.
Я віддам любов собі,
І тоді я буду вільна, я буду вільна.
Приспів:
І я, я, я, я маю навчитись,
Я, я, я, я маю навчитись,
Постав себе на п’єдестал
Я буду любити себе більше.
Любити себе!
(Постав себе на п’єдестал)
Я буду любити себе більше
Я нарешті навчуся не силувати речі
І я люблю себе більше, люблю себе більше, люблю себе більше
Люби себе більше ніж свою фігню
2 куплет:
Любов твого життя
Тільки, будь ласка, не питай
На будь-яку дію
Або будь-який доказ
Ой, іронія
Куди поділася моя гордість
Мені не соромно, але ти повинен і тепер я знаю
Приспів
Любити себе більше
Любити себе, любити себе, любити себе, любити себе, так! Так!
Раніше ми розповідали, хто стане ведучими Євробачення-2024. Читай, що відомо про цікавий дует.
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