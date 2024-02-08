AIKO — Pedestal: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Чехії та про що її пісня

Чехія визначила представника на Євробачення-2024 ще у грудні минулого року. За перемогу від країни боротиметься співачка з впізнаваним стилем, молода та сучасна артистка.

Читай, хто представлятиме Чехію на Євробаченні-2024 та що відомо про учасника конкурсу.

Представник Чехії на Євробаченні-2024

Чехію на конкурсі представлятиме співачка AIKO з піснею Pedestal, про це повідомили 13 грудня на офіційному сайті Євробачення.

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Вибрати переможця чеського відбору могли усі охочі, шляхом голосування. Загальна оцінка складалася на 70 % із міжнародного голосування та на 30% із голосування чеських глядачів.

Що відомо про AIKO

Справжнє ім’я чеської співачки AIKO — Альона Ширманова-Костебелова. Дівчина народилася у Москві (Росія), але виросла у Чехії, а зараз проживає у Великій Британії.

Перший реліз AIKO відбувся у 2018 році, вже за два роки співачка випустила дебютний повноформатний альбом Expiration Date.

AIKO — перша чеська артистка, чиє обличчя розміщували на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Вона стала першою артисткою із Чехії, яка долучилася до глобального проекту Spotify Equal Campaign.

У своїй творчості вона є далекоглядною мисткинею, яка заглиблюється у теми кохання, самотності й саморозуміння, використовуючи свою музику, як засіб для самоаналізу та спілкування.

Дівчина має свій впізнаваний стиль: коротку зачіску з синіми пасмами, вкорочений чубчик, часто вдягає провокаційний одяг. На чеському нацвідборі вона була у доволі простому образі — чорний комбінезон з вирізами.

AIKO — Pedestal: про що пісня

— Pedestal — це гімн розширення можливостей і любові до себе, що підкреслює рішучість надавати пріоритет незалежності. Він підкреслює важливість ставити себе на перше місце перед обличчям негараздів і будь-яких токсичних стосунків, — йдеться на сайті Євробачення.

AIKO — Pedestal: переклад пісні на українську

1 куплет:

Твоє вибачення нічого не означає

Коли все інше

Стає таке ж, стає таке ж

Ти мовчиш, я стаю жорстокою

І все інше стає таке ж.

Я втомилася пояснювати тобі це лайно.

Ти так повний цього,

Повний цього.

Я віддам любов собі,

І тоді я буду вільна, я буду вільна.

Приспів:

І я, я, я, я маю навчитись,

Я, я, я, я маю навчитись,

Постав себе на п’єдестал

Я буду любити себе більше.

Любити себе!

(Постав себе на п’єдестал)

Я буду любити себе більше

Я нарешті навчуся не силувати речі

І я люблю себе більше, люблю себе більше, люблю себе більше

Люби себе більше ніж свою фігню

(Постав себе на п’єдестал)

Я буду любити себе більше

2 куплет:

Любов твого життя

Тільки, будь ласка, не питай

На будь-яку дію

Або будь-який доказ

Ой, іронія

Куди поділася моя гордість

Мені не соромно, але ти повинен і тепер я знаю

Приспів

Любити себе більше

Любити себе більше

Любити себе, любити себе, любити себе, любити себе, так! Так!

Раніше ми розповідали, хто стане ведучими Євробачення-2024. Читай, що відомо про цікавий дует.

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