Ведучі Євробачення-2024: що про них відомо — цікавий дует на сцені у Мальме

Організатори Євробачення-2024 розповіли, хто буде ведучими пісенного конкурсу, що пройде у шведському місті Мальме вже цього тижня. До речі, одне з облич фанатам Євробачення вже знайоме.

Ведучі Євробачення-2024

Як повідомляють на офіційному сайті Євробачення, ведучими 68-го пісенного конкурсу стануть канадська акторка, співачка та модель Малін Акерман і шведська комедіантка та ведуча Петра Меде. Дівчата разом проведуть три прямі трансляції з Мальме 7, 9 і 11 травня.

Петра Меде вже втретє вестиме Євробачення. У 2013 році ведуча проводила Євробачення самостійно у місті Мальме, а у 2016 проводила пісенний конкурс у Стокгольмі разом із переможцем 2015 року Монсом Сельмерлевим.

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За словами Петри, для неї це велика честь знову вести Євробачення.

— Я справді з нетерпінням чекаю співпраці з Малін. Ми не знали одна одну раніше, але вже зустрічалися кілька разів, і я вже повністю зачарована. З нею буде приємно працювати! — сказала Петра.

Своєю чергою, для Малін Акерман, яка звикла виступами на сцені та телеекранах, Євробачення буде новим досвідом.

— Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному сенсі. Мені завжди подобалося Євробачення, і бути частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою — це мрія, яка здійснилася. Крім того, Петра — одна з найсмішніших жінок, яких я коли-небудь зустрічала, — зазначила Малін.

Українці ж почують про все, що відбувається у Мальме, з уст Тімура Мірошниченка, яки традиційно коментуватиме шоу.

Вже сьогодні пройде перший півфінал Євробачення 2024. Де дивитися пряму трансляцію та список країн-учасниць — розповідали раніше.

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