Шоу-биз

AIKO — Pedestal: что известно про участницу Евровидения-2024 из Чехии и о чем ее песня

Богдана Макалюк, журналист сайта 08 февраля 2024, 20:00
AIKO - Pedestal: переклад пісні з якою виступить Чехія на Євробаченні-2024
Фото: Instagram

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