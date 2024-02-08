AIKO — Pedestal: что известно про участницу Евровидения-2024 из Чехии и о чем ее песня

Чехия определила представителя на Евровидение-2024 в декабре прошлого года. За победу от страны будет бороться певица с узнаваемым стилем, молодая и современная артистка.

Читай, кто будет представлять Чехию на Евровидении-2024 и что известно об участнице конкурса.

Представитель Чехии на Евровидении-2024

Чехию на конкурсе будет представлять певица AIKO с песней Pedestal, сообщили 13 декабря на официальном сайте Евровидения.

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Выбрать победителя чешского отбора могли все желающие путем голосования. Общая оценка состояла на 70% международного голосования и на 30% голосования чешских зрителей.

Что известно об AIKO

Настоящее имя чешской певицы AIKO — Алена Ширманова-Костебелова. Девушка родилась в Москве (Россия), но выросла в Чехии, а сейчас проживает в Великобритании.

Первый релиз AIKO состоялся в 2018 году, уже через два года певица выпустила дебютный полноформатный альбом Expiration Date.

AIKO — первая чешская артистка, чье лицо разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Она стала первой артисткой из Чехии, которая присоединилась к глобальному проекту Spotify Equal Campaign.

В своем творчестве она дальновидная художница, которая углубляется в темы любви, одиночества и самопонимания, используя свою музыку как средство для самоанализа и общения.

Девушка имеет свой узнаваемый стиль: короткую прическу с синими прядями, укороченную челку, часто надевает провокационную одежду. На чешском нацотборе она была в простом образе — черный комбинезон с вырезами.

AIKO — Pedestal: о чем песня

— Pedestal — это гимн расширения возможностей и любви к себе, подчеркивающий решимость придавать приоритет независимости. Он подчеркивает важность ставить себя во главу угла перед лицом неурядиц и любых токсических отношений, — говорится на сайте Евровидения.

AIKO — Pedestal: перевод песни

1 куплет

Твое извинение ничего не значит, когда всё остальное

Остаётся прежним, остаётся прежним

Ты молчишь, я начинаю буйствовать

А всё остальное остаётся прежним

Я устала объяснять тебе всякое дерьмо

Ты так полон этого, полон этого

Я отдам всю свою любовь себе

И тогда я по-настоящему буду свободна, я по-настоящему буду свободна

Припев:

И мне, мне, мне, мне нужно научиться

Мне, мне, мне, мне нужно научиться

Поставить себя на пьедестал

Я буду любить себя больше, любить себя

(Поставить себя на пьедестал)

Я буду любить себя больше, я наконец научился не форсировать события

И Я люблю меня больше, люби меня больше, люби меня больше

Люби меня больше, чем свою чушь

(Поставь себя на пьедестал)

Я буду любить меня больше (Любить меня больше)

2 куплет

Любовь всей вашей жизни, только, пожалуйста, не спрашивайте

О каких-либо действиях или доказательствах иронии

Куда делась моя гордость?

Мне не стыдно, но ты должен, и теперь я знаю

Припев

Любить меня больше

Любить меня больше

Любить меня, любить меня, любить меня, любить меня, да, да!

Ранее мы рассказывали, кто станет ведущим Евровидения-2024. Читай, что известно об интересном дуэте.

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