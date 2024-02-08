AIKO — Pedestal: что известно про участницу Евровидения-2024 из Чехии и о чем ее песня

Чехия определила представителя на Евровидение-2024 в декабре прошлого года. За победу от страны будет бороться певица с узнаваемым стилем, молодая и современная артистка.
Читай, кто будет представлять Чехию на Евровидении-2024 и что известно об участнице конкурса.
Чехию на конкурсе будет представлять певица AIKO с песней Pedestal, сообщили 13 декабря на официальном сайте Евровидения.
Выбрать победителя чешского отбора могли все желающие путем голосования. Общая оценка состояла на 70% международного голосования и на 30% голосования чешских зрителей.
Настоящее имя чешской певицы AIKO — Алена Ширманова-Костебелова. Девушка родилась в Москве (Россия), но выросла в Чехии, а сейчас проживает в Великобритании.
Первый релиз AIKO состоялся в 2018 году, уже через два года певица выпустила дебютный полноформатный альбом Expiration Date.
AIKO — первая чешская артистка, чье лицо разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Она стала первой артисткой из Чехии, которая присоединилась к глобальному проекту Spotify Equal Campaign.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aiko (@aikomakesmusic)
Публикация от Aiko (@aikomakesmusic)
В своем творчестве она дальновидная художница, которая углубляется в темы любви, одиночества и самопонимания, используя свою музыку как средство для самоанализа и общения.
Девушка имеет свой узнаваемый стиль: короткую прическу с синими прядями, укороченную челку, часто надевает провокационную одежду. На чешском нацотборе она была в простом образе — черный комбинезон с вырезами.
— Pedestal — это гимн расширения возможностей и любви к себе, подчеркивающий решимость придавать приоритет независимости. Он подчеркивает важность ставить себя во главу угла перед лицом неурядиц и любых токсических отношений, — говорится на сайте Евровидения.
1 куплет
Твое извинение ничего не значит, когда всё остальное
Остаётся прежним, остаётся прежним
Ты молчишь, я начинаю буйствовать
А всё остальное остаётся прежним
Я устала объяснять тебе всякое дерьмо
Ты так полон этого, полон этого
Я отдам всю свою любовь себе
И тогда я по-настоящему буду свободна, я по-настоящему буду свободна
Припев:
И мне, мне, мне, мне нужно научиться
Мне, мне, мне, мне нужно научиться
Поставить себя на пьедестал
Я буду любить себя больше, любить себя
(Поставить себя на пьедестал)
Я буду любить себя больше, я наконец научился не форсировать события
И Я люблю меня больше, люби меня больше, люби меня больше
Люби меня больше, чем свою чушь
(Поставь себя на пьедестал)
Я буду любить меня больше (Любить меня больше)
2 куплет
Любовь всей вашей жизни, только, пожалуйста, не спрашивайте
О каких-либо действиях или доказательствах иронии
Куда делась моя гордость?
Мне не стыдно, но ты должен, и теперь я знаю
Припев
Любить меня больше
Любить меня, любить меня, любить меня, любить меня, да, да!
Ранее мы рассказывали, кто станет ведущим Евровидения-2024. Читай, что известно об интересном дуэте.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.