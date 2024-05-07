Шоу-биз

Ведущие Евровидения-2024: что о них известно — интересный дуэт на сцене в Мальме

Диана Просяник, редактор сайта 07 мая 2024, 17:30
кто станет ведущими Евровидения-2024
Фото: Instagram

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Фитнес тренер Запорожье
И коуч, и фитнес-тренер: как моя 68-летняя мама в Запорожье учит женщин наслаждаться жизнью и быть сильными
Рекрутинг в ВСУ — как это работает, зарплаты, вакансии и преимущества
Сознательный выбор без принуждения. Как работает рекрутинг в ВСУ — зарплаты, вакансии и возможности
На фронте погиб защитник Азовстали Назарий Гринцевич - что известно
Вёл за собой десятки и вдохновлял тысячи людей… На фронте погиб 21-летний защитник Азовстали Назарий Гринцевич
Смотреть больше

Материалы по теме

Изменения для украинцев в Швеции: какие обновления готовят в стране в 2024 году
Изменения для украинцев в Швеции 2024: какие социальные льготы и возможности введут
Когда Евровидение-2024
Когда Евровидение-2024: расписание всех шоу песенного конкурса
Евровидение 2024 букмекеры
Евровидение 2024: прогноз букмекеров о победителе конкурса
Коли фінал Євробачення-2024: дата та де дивитися
Когда финал Евровидения-2024: узнай дату объявления победителя и где смотреть трансляцию

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 7 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:03
Бойцы 65 ОМБр
Не только усталость и вражеские обстрелы? Бойцы 65 ОМБр рассказали, что вредит украинскому войску
0:04:09
Виктор Лаптев
Без ног, отталкиваясь руками, полз к границе: история украинца, который не хотел жить в оккупации
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:14:18
Россияне массово используют химическое оружие - хлорпикрин
Санкции были нужны 30 лет назад! Россияне массово применяют химическое оружие против ВСУ
0:05:23
Пасха на фронте: бойцы 80 ОМБр рисовали писанки и освящали корзины
Рисовали на писанках дроны! Как прошла Пасха на фронте — показывают бойцы 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
С Днем пехоты 2024! Поздравления и история пехоты Украины
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 6 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:29
Александр Марчук
Услышал аплодисменты и потерял сознание: история Героя Украины, который минным полем вытаскивал тела своих собратьев
Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
В самые темные времена мы способны нести свет! Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Ведущие Евровидения-2024: что о них известно — интересный дуэт на сцене в Мальме
Читать дальше
Как отказаться от сахара без стресса — рассказывает диетолог

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь