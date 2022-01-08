Заснеженные Альпы и зажигательная Мексика — где украинские звезды провели новогодний уик-энд

Новый год в семейном кругу и перед телевизором — это точно не об украинских звездах.

Большинство украинских селебрити решили праздновать начало нового года на солнечных пляжах или гуляя по улицам Европы.

Мы расскажем, кто и где из украинских звезд провел праздничные выходные.

Один из самых известных танцовщиков нашей страны, судья разных телешоу Влад Яма решил посетить зажигательную Мексику.

Прикоснулись к тысячелетней истории цивилизации Майя, а кто-то на ней даже постоял, — говорит танцовщик.

Певец и ведущий Владимир Дантес тоже решил выбрать Мексику для отдыха. Однако вместо изучения древней цивилизации он отдыхает на райском пляже Тулума.

Седьмой холостяк Дмитрий Черкасов вместе с семьей решил провести праздники в зимней Праге.

А шеф-реформатор Евгений Клопотенко посетил античную Грецию.

Сейчас я в регионе, который не очень похож на привычную для нас Грецию. Город Салоники — совершенно новый и уникальный опыт.

Известный украинский певец и мультиартист Дима Монатик вместе с семьей побывал в солнечном Майами.

Но артист не нежился на солнышке, а катался на одном из самых экстремальных аттракционов.

Вот решили посетить Santa’s Enghanted Forest. Многие советовали, да и плюс дети вдохновляют на посещение таких мест! Они в восторге! Я — слегка напуганный!

Также актер сводил своих детей в один из лучших развлекательных парков мира — Диснейленд.

Известный украинский ведущий и голос Евровидения Тимур Мирошниченко вместе со своей женой проводят зимние праздники на Шри-Ланке

Не уверена, что в ближайшие дни мы увидимся с вами иначе как в купальниках и с мокрыми волосами.

— А вообще, Шри-Ланка — однозначно самое яркое место из всех, что мы видели, — говорит жена Тимура.

Украинская спортсменка Дарья Белодид в канун нового года — в Швейцарии.

Двухразовая чемпионка мира по дзюдо просто в восторге от местной красоты.

Мы в Монтре, в старинном городе, расположенном между крутыми холмами и Женевским озером. У меня нет слов, чтобы описать, как здесь красиво.

А популярная актриса Дарья Петрожицкая предпочла солнечный Шарм-эль-Шейх.

Украинская модель и участница шоу Топ-модель по-украински Юлия Дыхан встретила Новый год в этом солнечном городе.

Мне однозначно понравилось встречать Новый год в тёплой стране!

— Но говорю сразу, во избежание жесткой акклиматизации, как была у меня, советую после празднования оставаться на отдыхе минимум пять дней.

А вот телеведущая Катя Осадчая решила встретить Новый год в родной Украине. Она уехала на отдых не на солнечные пляжи, а в снежный Буковель и вот, что она говорит о своем 1 января:

Такое хорошее начало года! Гуляли, дышали, ели.

Еще одна телеведущая и модель Виктория Маремуха в канун Нового года прилетела в Париж, а через несколько дней каталась на лыжах в снежных Альпах.

Пусть ваши загаданные желания сбудутся! Будьте счастливы, здоровы и любимы! Проводите больше времени с семьей, но цените и свое личное пространство.

На зимние праздники все любят отдыхать и путешествовать, потому что на этот период приходится много выходных. Ранее мы рассказывали о советах от звезд, как сэкономить на зимних путешествиях.

Можно спланировать и не влететь в копеечку.