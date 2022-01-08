Заснеженные Альпы и зажигательная Мексика — где украинские звезды провели новогодний уик-энд

Новый год в семейном кругу и перед телевизором — это точно не об украинских звездах.
Большинство украинских селебрити решили праздновать начало нового года на солнечных пляжах или гуляя по улицам Европы.
Мы расскажем, кто и где из украинских звезд провел праздничные выходные.
Один из самых известных танцовщиков нашей страны, судья разных телешоу Влад Яма решил посетить зажигательную Мексику.
Прикоснулись к тысячелетней истории цивилизации Майя, а кто-то на ней даже постоял, — говорит танцовщик.
Прикоснулись к тысячелетней истории цивилизации Майя, а кто-то на ней даже постоял, — говорит танцовщик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)
Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)
Певец и ведущий Владимир Дантес тоже решил выбрать Мексику для отдыха. Однако вместо изучения древней цивилизации он отдыхает на райском пляже Тулума.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)
Публикация от Dantes (@vladimirdantes)
Седьмой холостяк Дмитрий Черкасов вместе с семьей решил провести праздники в зимней Праге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Черкасова (@cherkasova__aleksandra)
Публикация от Александра Черкасова (@cherkasova__aleksandra)
А шеф-реформатор Евгений Клопотенко посетил античную Грецию.
Сейчас я в регионе, который не очень похож на привычную для нас Грецию. Город Салоники — совершенно новый и уникальный опыт.
Сейчас я в регионе, который не очень похож на привычную для нас Грецию. Город Салоники — совершенно новый и уникальный опыт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Известный украинский певец и мультиартист Дима Монатик вместе с семьей побывал в солнечном Майами.
Но артист не нежился на солнышке, а катался на одном из самых экстремальных аттракционов.
Вот решили посетить Santa’s Enghanted Forest. Многие советовали, да и плюс дети вдохновляют на посещение таких мест! Они в восторге! Я — слегка напуганный!
Вот решили посетить Santa’s Enghanted Forest. Многие советовали, да и плюс дети вдохновляют на посещение таких мест! Они в восторге! Я — слегка напуганный!
Также актер сводил своих детей в один из лучших развлекательных парков мира — Диснейленд.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)
Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)
Известный украинский ведущий и голос Евровидения Тимур Мирошниченко вместе со своей женой проводят зимние праздники на Шри-Ланке
Не уверена, что в ближайшие дни мы увидимся с вами иначе как в купальниках и с мокрыми волосами.
Не уверена, что в ближайшие дни мы увидимся с вами иначе как в купальниках и с мокрыми волосами.
— А вообще, Шри-Ланка — однозначно самое яркое место из всех, что мы видели, — говорит жена Тимура.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)
Публикация от Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)
Украинская спортсменка Дарья Белодид в канун нового года — в Швейцарии.
Двухразовая чемпионка мира по дзюдо просто в восторге от местной красоты.
Мы в Монтре, в старинном городе, расположенном между крутыми холмами и Женевским озером. У меня нет слов, чтобы описать, как здесь красиво.
Мы в Монтре, в старинном городе, расположенном между крутыми холмами и Женевским озером. У меня нет слов, чтобы описать, как здесь красиво.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)
Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)
А популярная актриса Дарья Петрожицкая предпочла солнечный Шарм-эль-Шейх.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая???? (@_petrozhitskay)
Публикация от Дарья Петрожицкая???? (@_petrozhitskay)
Украинская модель и участница шоу Топ-модель по-украински Юлия Дыхан встретила Новый год в этом солнечном городе.
Мне однозначно понравилось встречать Новый год в тёплой стране!
Мне однозначно понравилось встречать Новый год в тёплой стране!
— Но говорю сразу, во избежание жесткой акклиматизации, как была у меня, советую после празднования оставаться на отдыхе минимум пять дней.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Дыхан/Julia Dykhan (@julia.dykhan)
Публикация от Юлия Дыхан/Julia Dykhan (@julia.dykhan)
А вот телеведущая Катя Осадчая решила встретить Новый год в родной Украине. Она уехала на отдых не на солнечные пляжи, а в снежный Буковель и вот, что она говорит о своем 1 января:
Такое хорошее начало года! Гуляли, дышали, ели.
Такое хорошее начало года! Гуляли, дышали, ели.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)
Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)
Еще одна телеведущая и модель Виктория Маремуха в канун Нового года прилетела в Париж, а через несколько дней каталась на лыжах в снежных Альпах.
Пусть ваши загаданные желания сбудутся! Будьте счастливы, здоровы и любимы! Проводите больше времени с семьей, но цените и свое личное пространство.
Пусть ваши загаданные желания сбудутся! Будьте счастливы, здоровы и любимы! Проводите больше времени с семьей, но цените и свое личное пространство.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)
Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)
На зимние праздники все любят отдыхать и путешествовать, потому что на этот период приходится много выходных. Ранее мы рассказывали о советах от звезд, как сэкономить на зимних путешествиях.
Можно спланировать и не влететь в копеечку.