Шоу-биз

Заснеженные Альпы и зажигательная Мексика — где украинские звезды провели новогодний уик-энд

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 января 2022, 19:05
Де зірки зустріли Новий рік

Больше новостей
дети
Бежали 10 км босиком: как отчим довел детей до побега из дома
Як приготувати картопляний гратен — покроковий рецепт
Облачная нежность картофельного гратена дофинуа — пошаговый рецепт от Клопотенко
Задоволена жінка
Что такое внутренние эрогенные зоны и как их разбудить — сексолог о женских оргазмах
полиция
Рождество с патрульными: как в Киеве полиция устроила праздник для детей
Смотреть больше

Материалы по теме

Гірськолижні курорти України
А можно что-нибудь кроме Карпат? Горнолыжные курорты в Украине
Двоповерховий потяг Skoda
Укрзализныця запустила двухэтажный поезд — по какому маршруту он будет курсировать
Діма Монатік про відпочинок в Май
В “кольцах огня” посреди Майами — как Дима Монатик отметил Новый год
Як полюбити себе поради моделі Вікторії Маремухи
Тренируй эмпатию к себе — Маремуха о том, как изменить жизнь к лучшему

Видео
0:03:04
дети

Бежали 10 км босиком: как отчим довел детей до побега из дома
0:01:22
полиция
Рождество с патрульными: как в Киеве полиция устроила праздник для детей
0:03:46
Токаєв
Токаев приказал стрелять в митингующих: актуальные новости о протестах в Казахстане
0:20:47
2200
Вікна-новини. Выпуск от 07.01.2022 (22:00)
0:00:32
Зеленский
Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством Христовым
0:04:30
работа
Пол, этнос, возраст или религия. За дискриминацию в вакансиях в Украине теперь будут штрафовать
0:01:29
20 лет искали
История появления женщины, которую 20 лет считали без вести пропавшей
0:20:00
1730
Вікна-новини. Выпуск от 07.01.2022 (17:30)
0:02:40
село
На Закарпатье пришло страшное наводнение. Смыло 14 летнего подростка, продолжаются поиски
0:03:09
еда
Новогодний марафон еды: как не стать жертвой переедания на Рождество
Больше видео
Облачная нежность картофельного гратена дофинуа — пошаговый рецепт от Клопотенко
Читать дальше
Облачная нежность картофельного гратена дофинуа — пошаговый рецепт от Клопотенко