Шоу-біз

Засніжені Альпи та запальна Мексика — де українські зірки провели новорічний вікенд

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Січня 2022, 19:05
Де зірки зустріли Новий рік

Більше новин
дети
Тікали 10 км босоніж: як вітчим довів дітей до втечі з дому
Як приготувати картопляний гратен — покроковий рецепт
Хмаринкова ніжність картопляного гратена дофінуа — покроковий рецепт від Клопотенка
Засніжені Альпи та запальна Мексика — де українські зірки провели новорічний вікенд
Що таке внутрішні ерогенні зони та як їх “розбудити” — сексологиня про жіночі оргазми
полиция
Різдво з патрульними: як у Києві поліція влаштувала свято для дітей
Дивитись більше

Матеріали по темі

Гірськолижні курорти України
А можна щось окрім Карпат? Гірськолижні курорти в Україні
Двоповерховий потяг Skoda
Укрзалізниця запустила двоповерховий потяг — яким маршрутом він курсуватиме
Діма Монатік про відпочинок в Маямі
У “кільцях вогню” посеред Майамі — як Діма Монатік відзначив Новий рік
Як полюбити себе поради моделі Вікторії Маремухи
Тренуй емпатію до себе — Маремуха про те, як змінити життя на краще

Відео
0:03:04
дети

Тікали 10 км босоніж: як вітчим довів дітей до втечі з дому
0:01:22
полиция
Різдво з патрульними: як у Києві поліція влаштувала свято для дітей
0:03:46
Токаєв
Токаєв віддав наказ стріляти в мітингарів: актуальні новини про протести у Казахстані
0:20:47
2200
Вікна-новини. Випуск від 07.01.2022 (22:00)
0:00:32
Зеленский
Зеленський на сноуборді привітав українців з Різдвом Христовим
0:04:30
работа
Стать, етнос, вік чи релігія. За дискримінацію у вакансіях в Україні тепер штрафуватимуть
0:01:29
20 лет искали
Історія появи жінки, яку 20 років вважали безвісти зниклою
0:20:00
1730
Вікна-новини. Випуск від 07.01.2022 (17:30)
0:02:40
село
На Закарпаття прийшла страшна повінь. Змило 14 річного підлітка, тривають пошуки
0:03:09
еда
Новорічний марафон їжі: як не стати жертвою переїдання на Різдво
Більше відео
Хмаринкова ніжність картопляного гратена дофінуа — покроковий рецепт від Клопотенка
Читати далі
Хмаринкова ніжність картопляного гратена дофінуа — покроковий рецепт від Клопотенка