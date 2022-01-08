Засніжені Альпи та запальна Мексика — де українські зірки провели новорічний вікенд

Новий рік у сімейному колі та перед телевізором — це точно не про українських зірок.
Більшість українських селебріті вирішили святкувати початок нового року на сонячних пляжах чи гуляючи вулицями Європи.
Ми розповімо, хто та де з українських зірок провів святкові вихідні.
Один з найвідоміших танцівників нашої країни, суддя різних телешоу Влад Яма вирішив відвідати запальну Мексику.
Доторкнулися до тисячолітньої історії цивілізації Майя, а хтось на ній навіть постояв, — каже танцівник.
Доторкнулися до тисячолітньої історії цивілізації Майя, а хтось на ній навіть постояв, — каже танцівник.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)
Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)
Співак та ведучий Володимир Дантес також вирішив обрати Мексику для відпочинку. Однак замість вивчення давньої цивілізації він відпочиває на райському пляжі Тулума.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)
Публикация от Dantes (@vladimirdantes)
Сьомий холостяк України Дмитро Черкасов разом з родиною вирішив провести свята у Зимовій Празі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Черкасова (@cherkasova__aleksandra)
Публикация от Александра Черкасова (@cherkasova__aleksandra)
А шеф-реформатор Євген Клопотенко відвідав античну Грецію.
Зараз я у регіоні, який не дуже схожий на звичну для нас Грецію. Місто Салоніки — абсолютно новий і унікальний досвід.
Зараз я у регіоні, який не дуже схожий на звичну для нас Грецію. Місто Салоніки — абсолютно новий і унікальний досвід.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Відомий український співак та мультиартист Діма Монатік разом з родиною побував у сонячному Майамі.
Та артист не ніжився на сонечку, а катався на одному з найекстремальніших атракціонів.
Ось вирішили відвідати Santa’s Enghanted Forest. Багато хто радив, та й плюс діти надихають на відвідування таких місць! Вони у захваті! Я — злегка нажаханий!
Ось вирішили відвідати Santa’s Enghanted Forest. Багато хто радив, та й плюс діти надихають на відвідування таких місць! Вони у захваті! Я — злегка нажаханий!
Також актор зводив своїх дітей в один з найкращих розважальних парків світу — Діснейленд.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)
Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)
Відомий український ведучий та голос Євробачення Тимур Мірошниченко разом зі своєю дружиною проводять зимові свята на Шрі-Ланці.
Не впевнена, що найближчими днями ми побачимося з вами інакше, ніж у купальниках та з мокрим волоссям!
Не впевнена, що найближчими днями ми побачимося з вами інакше, ніж у купальниках та з мокрим волоссям!
— А взагалі, Шрі-Ланка — однозначно найяскравіше місце з усіх, що ми бачили, — каже дружина Тимура.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)
Публикация от Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)
Українська спортсменка Дар’я Білодід напередодні нового року опинилася у далекій Швейцарії.
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо просто в захваті від місцевої краси.
Ми в Монтре, у старовинному місті, яке розташоване між крутими пагорбами та Женевським озером. У мене немає слів, щоб описати, наскільки тут красиво.
Ми в Монтре, у старовинному місті, яке розташоване між крутими пагорбами та Женевським озером. У мене немає слів, щоб описати, наскільки тут красиво.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)
Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)
А популярна акторка Дар’я Петрожицька надала перевагу сонячному Шарм-ель-Шейху.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая???? (@_petrozhitskay)
Публикация от Дарья Петрожицкая???? (@_petrozhitskay)
Українська модель та учасниця шоу Топ-модель по-українськи Юлія Дихан також зустріла Новий рік в цьому сонячному місті.
Мені однозначно сподобалося зустрічати Новий рік у теплій країні!
Мені однозначно сподобалося зустрічати Новий рік у теплій країні!
— Але кажу відразу, щоб уникнути жорсткої акліматизації, як була у мене, раджу після святкування залишатися на відпочинку ще мінімум п’ять днів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Дыхан/Julia Dykhan (@julia.dykhan)
Публикация от Юлия Дыхан/Julia Dykhan (@julia.dykhan)
А от телеведуча Катя Осадча вирішила зустріти Новий рік в рідній Україні. Вона поїхала на відпочинок не на сонячні пляжі, а до сніжного Буковелю й ось, що вона каже про своє 1 січня:
Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли.
Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)
Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)
Ще одна телеведуча та модель Вікторія Маремуха напередодні Нового року прилетіла до Парижа, а за кілька днів каталася на лижах у сніжних Альпах.
Нехай ваші загадані бажання збудуться! Будьте щасливими, здоровими та коханими! Проводьте більше часу з сім‘єю, але цінуйте і свій особистий простір.
Нехай ваші загадані бажання збудуться! Будьте щасливими, здоровими та коханими! Проводьте більше часу з сім‘єю, але цінуйте і свій особистий простір.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)
Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)
На зимові свята всі люблять відпочивати й подорожувати, бо на цей період випадає багато вихідних. Раніше ми розповідали про поради від зірок, як зекономити на зимових подорожах.
Можна планувати і не влетіти в копієчку.