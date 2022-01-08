Засніжені Альпи та запальна Мексика — де українські зірки провели новорічний вікенд

Новий рік у сімейному колі та перед телевізором — це точно не про українських зірок.

Більшість українських селебріті вирішили святкувати початок нового року на сонячних пляжах чи гуляючи вулицями Європи.

Ми розповімо, хто та де з українських зірок провів святкові вихідні.

Один з найвідоміших танцівників нашої країни, суддя різних телешоу Влад Яма вирішив відвідати запальну Мексику.

Доторкнулися до тисячолітньої історії цивілізації Майя, а хтось на ній навіть постояв, — каже танцівник.

Співак та ведучий Володимир Дантес також вирішив обрати Мексику для відпочинку. Однак замість вивчення давньої цивілізації він відпочиває на райському пляжі Тулума.

Сьомий холостяк України Дмитро Черкасов разом з родиною вирішив провести свята у Зимовій Празі.

А шеф-реформатор Євген Клопотенко відвідав античну Грецію.

Зараз я у регіоні, який не дуже схожий на звичну для нас Грецію. Місто Салоніки — абсолютно новий і унікальний досвід.

Відомий український співак та мультиартист Діма Монатік разом з родиною побував у сонячному Майамі.

Та артист не ніжився на сонечку, а катався на одному з найекстремальніших атракціонів.

Ось вирішили відвідати Santa’s Enghanted Forest. Багато хто радив, та й плюс діти надихають на відвідування таких місць! Вони у захваті! Я — злегка нажаханий!

Також актор зводив своїх дітей в один з найкращих розважальних парків світу — Діснейленд.

Відомий український ведучий та голос Євробачення Тимур Мірошниченко разом зі своєю дружиною проводять зимові свята на Шрі-Ланці.

Не впевнена, що найближчими днями ми побачимося з вами інакше, ніж у купальниках та з мокрим волоссям!

— А взагалі, Шрі-Ланка — однозначно найяскравіше місце з усіх, що ми бачили, — каже дружина Тимура.

Українська спортсменка Дар’я Білодід напередодні нового року опинилася у далекій Швейцарії.

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо просто в захваті від місцевої краси.

Ми в Монтре, у старовинному місті, яке розташоване між крутими пагорбами та Женевським озером. У мене немає слів, щоб описати, наскільки тут красиво.

А популярна акторка Дар’я Петрожицька надала перевагу сонячному Шарм-ель-Шейху.

Українська модель та учасниця шоу Топ-модель по-українськи Юлія Дихан також зустріла Новий рік в цьому сонячному місті.

Мені однозначно сподобалося зустрічати Новий рік у теплій країні!

— Але кажу відразу, щоб уникнути жорсткої акліматизації, як була у мене, раджу після святкування залишатися на відпочинку ще мінімум п’ять днів.

А от телеведуча Катя Осадча вирішила зустріти Новий рік в рідній Україні. Вона поїхала на відпочинок не на сонячні пляжі, а до сніжного Буковелю й ось, що вона каже про своє 1 січня:

Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли.

Ще одна телеведуча та модель Вікторія Маремуха напередодні Нового року прилетіла до Парижа, а за кілька днів каталася на лижах у сніжних Альпах.

Нехай ваші загадані бажання збудуться! Будьте щасливими, здоровими та коханими! Проводьте більше часу з сім‘єю, але цінуйте і свій особистий простір.

На зимові свята всі люблять відпочивати й подорожувати, бо на цей період випадає багато вихідних. Раніше ми розповідали про поради від зірок, як зекономити на зимових подорожах.

Можна планувати і не влетіти в копієчку.