Ты видишь, как рождается нация… Звезды СТБ про путь Украины к независимости

Что бы мы сказали себе десять лет назад, зная, с какими вызовами столкнется Украина? А что бы посоветовали себе в 1991 году о том, как жить в независимой Украине?

В какие моменты испытывали наибольшую гордость за свой народ? Как полномасштабная война изменила наше понимание независимости? И что бы мы хотели, чтобы о нас знали в мире?

Звезды СТБ поделились своими личными мыслями, воспоминаниями и мечтами о ярком и независимом будущем Украины.

Звезды СТБ об Украине и независимости

Орест Дрымаловский, ведущий Вікна-Новини, пресс-секретарь Министерства обороны Украины

— Мне повезло родиться уже в независимой Украине. Тяжелых 90-х я почти не помню. Но что бы я сказал себе, зная, что нас всех ждет впереди? Сложно сказать.

Я пожелал бы себе смелости. Потому что быть украинцем — это осознанный выбор, который требует больших усилий над собой.

Но этот выбор вырастает из глубокой любви — к нашим людям, нашим городам и селам, к нашей богатой культуре. Я посоветовал бы себе быть более открытым к миру, но исследовать прежде всего свое — здесь спрятаны настоящие сокровища. Учить языки, путешествовать, общаться, не уставать находить силу, чтобы творить. И не слушать чьих-то советов, конечно же.

Считаю, что не нужно ждать далекого будущего, чтобы сказать, что мы действительно свободны. Да, продолжается жестокая война, наше государство противостоит преступной агрессии России, у нас немало нерешенных внутренних вопросов. Но в то же время мы свободны поступать так, как считаем нужным.

Украинцы — достаточно взрослая нация, которая действительно знает цену своей свободы. И как бы ни было сложно в этом турбулентном мире, мы сохраняем свою уникальную стойкость и не отказываемся от собственных ценностей.

Я почему-то уверен, что и в далеком будущем мы как нация не исчезнем. Украинцы и впредь будут по-разному смотреть на многие вещи, дискутировать, а иногда и яростно спорить, но будут едины в одном — в необходимости иметь собственное государство, которое будет гарантировать нам свободу быть тем, кем мы хотим.

Надежда Матвеева, ведущая программ Позивний Надія и Неймовірна правда про зірок на СТБ

— Десять лет назад уже произошла аннексия части украинских территорий. Как и все украинцы, я надеялась, что за десятилетие все будет решено справедливо, с восстановлением границ.

Я мечтала видеть Украину свободной, процветающей, с развитием, перспективами и миром.

В начале полномасштабного вторжения мне было страшно, но в то же время я гордилась тем, что я украинка: украинцы оказали настолько мощное сопротивление, что враг не смог реализовать свои первые наглые планы в отношении Украины и нашего народа. Это было время единства и свободы, которое навсегда останется в памяти.

После 2022 года независимость для меня стала неразрывно связанной с волей. Стало очевидно, что она зависит не только от нас, но и от действий врага и поддержки партнеров.

Это сложная игра, где не все игроки честны, но я верю: воля и независимость — это неотъемлемые черты Украины будущего.

Хотелось бы, чтобы люди со всего мира приезжали и видели Украину своими глазами, а во время войны — чтобы чувствовали необходимость следить за тем, что здесь происходит, ведь это влияет и на судьбу многих других стран. Такой искренний и неравнодушный интерес к Украине является признаком цивилизованного мира сегодня.

Читать по теме Краски родной земли: Ко Дню Независимости телеведущие Starlight Media рассказали об их местах детства Ведущие поделились интересными фактами и особенностями тех регионов, откуда они родом

Татьяна Высоцкая, ведущая программ Вікна-Новини, ДНК. Свої на СТБ и марафона Єдині новини

— Я бы предпочла промолчать, если бы мне пришлось сказать себе 10 лет назад, какой станет Украина. Не уверена, что тогда хотела бы знать, какая страшная и кровавая война нас охватит. Такое невозможно предвидеть — это нужно прожить.

24 февраля 2022 года я гордилась тем, что у военкоматов было столько желающих защищать страну, что не хватало оружия. И так же больно сейчас — видеть, как некоторые военнообязанные прячутся.

После начала полномасштабной войны я полностью осознала, что за свободу нужно бороться буквально.

Ее цена оказалась значительно выше, чем мы думали: больше самопожертвования, потерь, точек невозврата.

Меня больше всего раздражает, когда иностранцы спрашивают: “Зачем вы ввязались в войну с втрое более сильным врагом?”. Трудно объяснить, что бывают ситуации без выхода, когда нет пути “между капельками”.

Это тектонический разлом, который они не ощущают полностью. Поэтому так важно, когда западная дипломатия использует четкую формулировку — “непровоцированная агрессия”.

Что касается будущего — все эти годы я мечтала и мечтаю о правовом государстве и зрелом обществе. Пока это действительно из разряда мечтаний, ведь путь взросления всегда долог. Поэтому пусть будет еще одно изменение — у наших границ образуется много мелких феодальных постимперских страниц, которые будут с восторгом смотреть на более успешную Украину!

Даниэль Салем, ведущий проекта Зважені та щасливі

Десять лет назад, в 2015-м, родилась моя дочь. И я очень четко помню, как сказал: “Классно, что она родилась в Украине”. Потому что я тоже родился здесь и горжусь этим. Мы — классный народ, замечательные люди.

Нам нужно смотреть на себя, а не на других, и ценить то, что имеем. Быть благодарными за то, что родились в Украине.

После первого боевого задания (это было в Александровке) мы ехали в пикапе, и я увидел флаг у тактического медика. Смотрел на него и чувствовал, как во мне растет гордость. Это не была моя первая война — я служил в ливанской армии, но никогда еще не гордился так сильно, как тогда, что я украинец.

Я хорошо понимал, что такое независимость, еще после Ливана. И моя позиция не изменилась с тех пор. Украина для меня — это красивая, мудрая, смелая женщина. И мое уважение к ней не изменилось ни после 24 февраля, ни после начала полномасштабной войны.

Единственное, что изменилось — я начал говорить на украинском. Без стеснения делать ошибки. Как-то Андрей Хлывнюк сказал мне: “Даже если ты говоришь неправильно, это мило, потому что ты пытаешься говорить на своем языке”.

Я бы очень хотел, чтобы иностранцы видели и понимали, что у нас — самое лучшее. Пейзажи, земля, люди. Солнце светит ярче, море и горы — самые красивые, вода самая вкусная. Иностранцы, когда видят это, сами признаются, что у нас прекрасно.

Марина Боржемская, тренер проекта Зважені та щасливі

— Десять лет назад я бы сказала себе: “Приготовься, Марина. Ты даже не представляешь, сколько силы живет в этой земле и в твоем сердце”. Обняла бы ту — доверчивую к будущему и наивную, которая думала, что война существует только в книгах и рассказах дедушки и бабушки. И сказала бы:

Ты увидишь, как рождается настоящая нация. Ты почувствуешь, что значит быть частью великой, достойной и живой силы.

Чувство гордости за то, что я украинка, приходило в разные моменты. Когда держала паспорт в руках и понимала: это моя страна, моя земля, здесь растут мои дети. Когда мы все стали едиными — без разницы, родственники это или случайные знакомые.

Я гордилась, когда видела глаза людей после тренировок в бомбоубежищах — уставшие, но с верой. Когда выходила в прямые эфиры, чтобы поддержать и подарить лучик энергии.

Когда помогала собирать средства для военных и знала: каждое слово может спасти жизнь. Когда видела, как дети читают украинские стихи в эвакуации и помнят, кто они. И еще тогда, когда осознавала: я хочу жить здесь, строить свое будущее здесь, потому что я патриотка своей страны.

Раньше независимость для меня была словом в Конституции. А теперь — это запах дыма, плач, страшная тишина после взрывов. Это бессонные ночи, когда люди просят о помощи и делают все возможное.

Независимость — это право любить свой язык, землю, семью и быть готовыми защищать их, несмотря ни на что. Это глубокая благодарность тем, кто держит небо, фронт и нашу землю. Это ответственность каждого из нас — быть украинцем, помогать, отстаивать свободу.

Я бы хотела, чтобы иностранцы видели не только войну, но и жизнь вопреки всему. Чтобы поняли: мы не жертвы, мы воины света.

Мы — это культура и глубина. Это люди, которые не опускают руки, даже когда кажется, что весь мир сдался. Мы — это любовь, которая не нуждается в доказательствах. Это достоинство, которое не продается. Это свобода, которая не имеет цены. Именно такую Украину я хочу, чтобы увидели и поняли иностранцы.

Алексей Новиков, тренер проекта Зважені та щасливі

— 10 лет назад я бы сказал себе: не сомневайся в своей стране. Украина станет гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. Она пройдет через очень непростые времена, но именно это сделает ее настоящей — достойной, смелой, уважаемой в мире. Работай, тренируйся, ставь цели, потому что твои победы также будут частью этой великой силы, которую покажет весь народ.

Я всегда испытывал гордость за то, что я украинец, но больше всего — в моменты побед на международной арене. Когда получил титул Сильнейший человек мира, видел, как люди из Украины гордились этим.

В тот момент я реально осознал, что представляю не просто себя, а нашу страну. Это очень мотивирует, потому что ты не можешь позволить себе быть слабым, когда за твоей спиной стоит такая нация.

До 2022 года независимость для многих была скорее символом. Мы праздновали, но не всегда чувствовали, что это значит по-настоящему. После полномасштабного вторжения это понятие стало повседневным. Это не просто слово, а возможность жить, тренироваться, выбирать, говорить на украинском языке. Независимость — это свобода каждый день делать свое дело, зная, что это имеет значение для страны.

Я хочу, чтобы иностранцы видели в нас не только войну. Чтобы понимали: Украина — это сильный, трудолюбивый, культурный народ, который даже в самые сложные времена продолжает развиваться и творить, достигать, побеждать. Мы не просим сожаления — мы хотим, чтобы нас уважали. Потому что украинцы — это сила, достоинство и вера в будущее.

Григорий Решетник, ведущий проекта Холостяк

— Десять лет назад я бы сказал, что Украина всегда будет бороться за свою независимость, несмотря на любые угрозы. Потому что украинский народ един и несокрушим. Это не просто громкие слова — они подкреплены нашими действиями. И десять лет назад, и сегодня я горжусь тем, что я украинец. Мы продолжаем бороться и отстаивать свое право на свободу. Я убежден: мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло.

Самое сильное чувство гордости было в самый тяжелый момент — когда началось полномасштабное вторжение. Я гордился не собой, а всеми украинцами. Восхищаюсь, склоняю голову перед каждым.

Чувствую огромную гордость, что принадлежу к этому народу. Это не одноразовый момент, а состояние, которое длится вечно. И с каждым годом оно только усиливается.

Для меня очень важно, что это чувство гордости я передаю своим детям. Где бы они ни были в мире, они говорят: “Мы украинцы, и мы этим гордимся”. И ради этого стоит жить.

Мое представление о независимости не изменилось, оно только укрепилось. Я хочу, чтобы Украина была в пределах своих границ 1991 года. Чтобы каждый чувствовал настоящую независимость. Это не внешний атрибут, это что-то, что живет внутри нас, в нашем ДНК. Несмотря на все трудности, мы собираемся вместе в этот день.

На улицах все больше желто-голубых цветов. Мы верим, поддерживаем друг друга. Потому что мы уникальная, талантливая и сильная нация.

Независимость — это о воле, свободе, мужестве, преданности и патриотизме. Это о развитии и движении вперед. Мы должны приближать победу, потому что впереди — цветущее будущее для наших детей.

Я хочу, чтобы как можно больше иностранцев приезжали в Украину. Да, сейчас это непросто, нужна смелость. Но после победы я мечтаю об открытых аэропортах, о развитии туризма. Чтобы мир открыл для себя нашу историю, архитектуру, культуру.

Хочу, чтобы иностранцы видели и чувствовали красоту Украины, пересказывали ее в своих странах. Чтобы они не только на расстоянии восхищались нашим мужеством, но и смотрели в глаза украинцам, которые борются и выстоят. Потому что мы — свободные и независимые. И именно это вдохновляет меня больше всего.

Елена Лавренюк, звезда сериала Кава з Кардамоном

— Если бы я могла, 10 лет назад сказала бы себе: “Готовься, ты будешь невероятно гордиться своей страной. Ты увидишь силу, которую раньше даже не представляла. Украина станет символом свободы, и ты будешь жить в мире, где “украинец” будет звучать как синоним мужества”.

Горжусь тем, что я украинка, каждый раз, когда вижу, как наши люди объединяются. Гордилась, когда наши ВСУ остановили врага, когда вся страна стала одной семьей.

Горжусь, когда украинская культура звучит на мировых сценах. И даже в самые сложные времена, когда вижу улыбку на лице украинца, несмотря на боль. Это — о нашей силе.

С началом полномасштабного вторжения я поняла, что независимость — это не дата в календаре, а ежедневная борьба и самая большая ценность, за которую отдают жизни.

Я бы очень хотела, чтобы иностранцы увидели и поняли, что мы — сильная нация с глубокой культурой, талантливыми людьми, невероятной красотой.

Что Украина — это не только война, а страна, которая создает музыку, кино, технологии, искусство. И самое главное — что мы боремся не только за себя, но и за ценности и мир во всем мире.

Всегда важно узнавать больше о своих. Следующий материал Вікна-Новини посвятили всемирно известным украинцам, которые живут и творят дома, а также тем, кто живет по всему миру, но помнит свои украинские корни.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!