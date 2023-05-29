Слишком чернобровая? Чем смыть краску с бровей, если что-то пошло не так

Ламинирование, коррекция и покраска — все эти процедуры предназначены для создания роскошных бровей. Ведь красивые брови хорошо подчеркивают форму лица и даже делают его черты более выразительными.

Но за уходовые процедуры придется заплатить немало денег. Если бюджет достаточно плотный, а устроить день красоты так и хочется, приходится экспериментировать и устраивать салон красоты в домашних условиях.

Есть немало вариантов, что может пойти не так. Чаще всего возникает ситуация, когда брови приобретают чрезмерный пигмент после окрашивания.

Если профессионального средства под рукой нет, читай, как спасти внешний вид и чем смыть краску с бровей безопасно.

Не рискуй: чем не следует смывать краску с бровей

Часто в попытках спасти внешний вид можно пойти на отчаянные шаги и навредить своему здоровью. Так, со средствами и способами, снимающими краску с бровей, следует быть очень осторожными.

К примеру, категорически нельзя использовать: ацетон, бензин, средство для мытья стёкл. Но это далеко не все, в сети распространяется немало сомнительных способов, которые, возможно, и будут эффективно снимать краску, но могут навредить коже.

Например, спиртовые средства и кислоты лучше не использовать. Они могут пересушить кожу, вызвать раздражение или даже аллергию. Такого же эффекта можно добиться благодаря зубной пасте.

Чем смыть краску с бровей: безопасные способы

Растительные масла

Самым безопасным и полезным способом смыть лишний пигмент с бровей являются растительные масла. Для “спасательной операции” лучше всего подойдет оливковое, льняное или касторовое масло.

Обрати внимание, что такой способ поможет как можно лучше, если применить его сразу после неудачной покраски.

Все, что нужно сделать — чистым аппликатором от туши нанести небольшое количество средства на брови и подождать 30 мин. Затем аккуратно промокни ватным диском остатки масла и смой средство проточной водой или пенкой для умывания.

Паста из шампуня и соды

Этот народный способ достаточно эффективен и безопасен. Все, что нужно сделать: смешай пищевую соду и шампунь в пропорциях один к одному до консистенции густой пасты.

Нанеси эту смесь на брови и оставь ее на несколько минут, затем смой теплой проточной водой. Однако следует быть готовым(-ой), что смыться краска может только после нескольких попыток.

Осветляющий шампунь

Это средство используют, чтобы удалить из волос остатки средств и растительного масла. При нанесении такого шампуня на брови, можно ожидать подобного эффекта.

Способ использования прост. Нанеси средство на брови с помощью специальной щеточки и оставь на минуту. Затем останется только смыть теплой водой.

Перекись водорода

Еще одно средство с осветительными свойствами — раствор перекиси водорода. Его нужно нанести на ватную палочку и аккуратно протирать волоски, пока они не посветлеют до нужного тона.

Этот метод следует применять очень осторожно: избегать попадания в глаза, а после процедуры обязательно смыть раствор водой или средствами по уходу.

Средство для снятия макияжа

Во время окрашивания бровей часто окрашивается и кожа. Если твои брови выглядят слишком насыщенными, следует попытаться смыть краску с кожи своей косметикой по уходу за лицом.

Следует выбрать средство на основе растительного масла или силикона. Если на ватном диске остался след от краски, ты на правильном пути. Когда брови высохнут, их цвет станет светлее минимум на один оттенок.

Но покраска далеко не единственная процедура, которая сделает твои брови непревзойденными. Широкую популярность приобрела процедура длительной фиксации бровей.

Мастер рассказала все, что тебе нужно знать о ламинировании бровей, подробности в материале.

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