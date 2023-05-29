Занадто чорноброва? Чим змити фарбу з брів, якщо щось пішло не так

Ламінування, корекція та фарбування — усі ці процедури призначені для створення розкішних брів. Адже гарні брови гарно підкреслюють форму обличчя й навіть роблять його риси виразнішими.

Та за доглядові процедури доведеться заплатити чимало грошей. Якщо бюджет досить щільний, а влаштувати день краси так і кортить, доводиться експериментувати й влаштовувати салон краси в домашніх умовах.

Є чимало варіантів, що саме може піти не так. Частіше від інших виникає ситуація, коли брови набувають надмірного пігменту після фарбування.

Якщо професійного засобу під рукою немає, читай, як врятувати зовнішній вигляд та чим змити фарбу з брів безпечно.

Не ризикуй: чим не слід змивати фарбу з брів

Часто у спробах врятувати зовнішній вигляд можна піти на відчайдушні кроки та нашкодити своєму здоров’ю. Так, із засобами та способами, які знімають фарбу з брів, слід бути дуже обережними.

Наприклад, категорично не можна використовувати: ацетон, бензин, засіб для миття скла. Та це далеко не все, мережею шириться чимало сумнівних способів, які, можливо, і будуть ефективно знімати фарбу, та можуть нашкодити шкірі.

Наприклад, спиртові засоби та кислоти краще не використовувати. Вони можуть пересушити шкіру, викликати подразнення чи навіть алергію. Такого ж ефекту можна досягти завдяки зубній пасті.

Як вивести фарбу з брів: безпечні способи

Рослинні олії

Найбезпечнішим й найкориснішим способом змити зайвий пігмент з брів є рослинні олії. Для “рятувальної операції” найкраще підійде оливкова, лляна чи касторова олії.

Зверни увагу, що такий спосіб допоможе якнайкраще, якщо застосувати його відразу після невдалого фарбування.

Усе, що треба зробити — чистим аплікатором від туші нанести невелику кількість засобу на брови та зачекати 30 хв. Далі акуратно промокни ватним диском залишки олії та змий засіб проточною водою або пінкою для вмивання.

Паста з шампуню та соди

Цей народний спосіб є доволі ефективним та безпечним. Усе, що треба зробити: змішати харчову соду і шампунь у пропорціях один до одного до консистенції густої пасти.

Нанеси цю суміш на брови й залиш її на кілька хвилин, потім змий теплою проточною водою. Однак слід бути готовим(-ою), що змитися фарба може лише після кількох спроб.

Освітлювальний шампунь

Цей засіб використовують, щоб видалити з волосся залишки засобів і олії. При нанесенні такого шампуню на брови можна очікувати на подібний ефект.

Спосіб використання простий. Нанеси засіб на брови за допомогою спеціальної щіточки й залиш на хвилину. Потім лишиться лише змити теплою водою.

Перекис водню

Ще один засіб з освітлювальними властивостями — розчин перекису водню. Його потрібно нанести на ватяну паличку й акуратно протирати волоски, доки вони не посвітлішають до потрібного тону.

Та цей метод слід застосовувати дуже обережно: уникати потрапляння в очі, а після процедури обов’язково змити розчин водою чи доглядовими засобами.

Засіб для зняття макіяжу

Під час фарбування брів шкіра теж забарвлюється у пігмент. Якщо через це твої брови виглядають надто насиченими, слід спробувати змити фарбу зі шкіри своєю доглядовою косметикою.

Слід обрати засіб на основі олії чи силікону. Якщо на ватному диску залишився слід від фарби, ти на правильному шляху. Коли брови висохнуть, їхній колір стане світлішим мінімум на один відтінок.

Та фарбування далеко не єдина процедура, яка зробить твої брови неперевершеними. Широкої популярності набула процедура тривалої фіксації брів. Майстриня розповіла все, що ти маєш знати про ламінування брів, подробиці у матеріалі.

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