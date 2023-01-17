Снегопад вопреки потеплению. Прогноз погоды по всей территории Украины

Погода в этом году удивляет сверхвысокими температурами в январе. Но не спеши переодеваться в весеннее. Впереди нас ждут снегопады, сильный ветер и дожди. С 17 января будет наблюдаться резкое изменение погоды. Читай подробнее прогноз погоды по областям в нашем материале.

Снегопад ожидается в нескольких областях: прогноз погоды на 17 и 18 января

Несмотря на ощутимое потепление, с этой недели погода будет меняться в более холодную сторону. Некоторые области Украины накроет снегопадом, поэтому подготовься к ним заранее.

Прогнозируют и значительные порывы ветра, поэтому не находись под шаткими конструкциями и старыми деревьями на улице, позаботься о своей безопасности.

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17 января облачность и осадки ожидаются во всех областях Украины. Столбики термометров будут достигать +5°С и +10°С. Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, а еще в Крыму.

Наиболее холодной погода будет в Киеве и области, Харьковской и Луганской областях.

Чуть теплее будет 18 января. Погода на Юге и Востоке Украины без осадков. Температура воздуха будет достигать +14 °С, +17 °С. Осадки в других областях усилятся.

Снегопад в Украине

Ждать снегопад в Украине следует с 19 января. Он накроет Запад Украины, однако температура воздуха будет оставаться плюсовой. Снегопад продлится до конца недели. В то же время, в других областях Украины будет значительное потепление.

Раньше мы рассказывали, как составляют прогноз погоды и почему он бывает не точным.

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