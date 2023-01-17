Снігопад попри потепління. Прогноз погоди по всій території України

Погода цьогоріч дивує надвисокими температурами у січні. Але не поспішай перевдягатись у весняне. Попереду насуваються снігопади, сильний вітер та дощі. З 17 січня спостерігатиметься різка зміна погоди. Читай детальніше прогноз погоди по областях у нашому матеріалі.

Снігопад очікується у кількох областях: прогноз погоди на 17 та 18 січня

Попри відчутне потепління, з цього тижня погода буде змінюватись у прохолодніший бік. Деякі області України накриє снігопадом, тому підготуйся до них заздалегідь.

Прогнозують і значні пориви вітру, тож оминай хиткі конструкції та старі дерева на вулиці, подбай про свою безпеку.

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17 січня хмарність та опади будуть у всіх областях України. Стовпчики термометрів досягатимуть +5°С та +10°С. Найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, а ще в Криму.

Найхолоднішою буде погода в Києві та області, Харківській та Луганській областях.

Трохи тепліше буде 18 січня. Погода на Півдні та Сході України буде без хмар та опадів. Температура повітря досягатиме +14°С, +17°С. Опади в інших областях посиляться.

Снігопад в Україні

Очікувати снігопад в Україні слід з 19 січня. Він накриє Захід України, проте температура повітря залишатиметься плюсовою. Снігопад триватиме до кінця тижня. В той самий час в інших областях України буде значне потепління.

Раніше ми розповідали, як складають прогноз погоди та чому він буває неточний.

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