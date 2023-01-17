Снігопад попри потепління. Прогноз погоди по всій території України

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Січня 2023, 14:15
Снігопад очікується у кількох областях: прогноз погоди на 17 та 18 січня
Фото: Unsplash

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