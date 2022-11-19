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Как составляют прогноз погоды, почему он бывает не точен и как влияет изменение климата на прогнозирование – интервью с метеорологом

Диана Просяник, практикант сайта 19 ноября 2022, 16:30
День працівників гідрометеорогічної служби
Фото: Unsplash

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