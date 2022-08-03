Справжній карпатський бограч з салом: рецепт від Євгена Клопотенка

Бограч — це улюблена страва закарпатських господинь. Він дуже ситний, адже поєднує в собі різні види м’яса, сало, розмаїття овочів та копчену паприку.

Радимо хоч раз у житті спробувати справжню гуцульську кухню. Якщо немає змоги скуштувати бограч у Карпатах, можна зварити цю страву вдома.

Найкраще вона смакує приготованою в казанку, на свіжому повітрі. Можливо, саме тому бограч і має таку назву, що в перекладі означає “казан”.

Один з найкращих шефів України Євген Клопотенко поділився рецептом найсмачнішого бограча, який закохає в себе будь-кого.

Традиції бограча

Традиційна трава містить в собі аж п’ять різновидів м’яса: сало, яловичина, свинина, курятина та копчені ребра.

Суворо дотримуватися такої кількості м’яса не обов’язково. Можна поєднувати й додавати те, що є в холодильнику або найбільше смакує саме тобі.

Щодо овочів, то для традиційного рецепта бограча знадобиться звичайний набір: картопля, томати, цибуля. Ти можеш урізноманітнити смак бататом, часником, консервованим лечо та свіжою зеленню.

З прянощами поле відкрите для експериментів. В традиційному варіанті додають копчену паприку, сіль та перець.

Відомий шеф закликає не боятися експериментів. Якщо на вашій поличці знайдуться кмин та суміші свіжозмелених перців, вони чудово доповнять страву.

Покроковий рецепт бограча

У своїй варіації бограча Клопотенко використав не всі п’ять видів м’яса, зупинивши вибір на салі та яловичині.

Інгредієнти

50 г сала

800 г яловичини (лопатка або задня частина)

500 г картоплі

2 томати

2 солодкі перці

1-2 цибулі ріпчасті

10 г перцю чилі

1 ч. л. паприки

1 ч. л. копченої паприки

сіль і перець до смаку

Приготування

Крок 1: підготовка м’яса

Почати Євген Клопотенко радить із сала. Його треба нарізати невеликими кубиками, а потім обсмажити на маленькому вогні, допоки не розтопиться жир.

Далі можна переходити до яловичини або іншого м’яса. Його треба різати досить великими порційними шматками, а далі вкинути на пательню до сала.

Обсмаж м’ясо разом до золотавої скоринки, час від часу помішуючи.

Крок 2: овочі

Тепер можна перейти до підготовки овочів. Почнімо з картоплі. Обов’язково помий її, але різати не поспішай: в бограчі вона подається великою.

Тобто якщо картоплина молода й дрібна, то її можна взагалі не різати. Якщо велика, наріж її великими кубиками й додай до м’яса.

Томати помий та наріж великими кубиками. Взимку, якщо немає свіжих, можна замінити їх на консервовані томати у власному соку або заморожені — це не надто вплине на смак.

Час для перцю. Його варто помити й видалити серцевину з насінням, а потім нарізати великими кубиками. Колір перцю не має значення. Одразу можна нарізати слайсами й перець чилі.

Залишається розібратися з цибулею. ЇЇ треба розрізати на чотири великі частини. Коли всі овочі будуть нарізані, залишиться додати їх до пательні з м’ясом та картоплею.

Крок 3: Доводимо до смаку

Одразу після того, як ти додаси овочі, всип у майбутній бограч по чайній ложці копченої та звичайної паприки.

Тепер лишається залити бограч водою. Її кількість залежить від твоїх уподобань.

Якщо ти більше любиш гуляш, то треба така кількість, яка не повністю покриває овочі.

Якщо ж ти полюбляєш бограч у вигляді супу, то збільш кількість води. Після цього можна солити й перчити страву.

Варити бограч треба до готовності картоплі на маленькому вогні. Важливо: під час готування обов’язково накрий страву кришкою.

Якщо готуватимеш його в духовці, то для повної готовності бограча вистачить півтори години при 180 °С. Бограч особливо смакує щойно приготованим, тож одразу можна кликати до столу.

А доки сезон кабачків у самому розпалі, можна зберегти їх до зими. Тим паче, що Євген Клопотенко поділився неймовірно простим та смачним рецептом. Читай покрокову інструкцію, як зробити кабачкову ікру самостійно.

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