Настоящий карпатский бограч с салом: рецепт от Евгения Клопотенко

Бограч — это любимое блюдо закарпатских хозяек. Он очень сытный, ведь сочетает в себе разные виды мяса, сало, много видов овощей и копченую паприку.

Советуем хоть раз в жизни попробовать настоящую гуцульскую кухню. Если нет возможности отведать бограч в Карпатах, можно сварить это блюдо дома.

Лучше всего это блюдо получается, если приготовить его в котелке на свежем воздухе. Может быть, именно поэтому бограч так и называется, ведь в переводе означает “казан”.

Один из лучших шефов Украины Евгений Клопотенко поделился рецептом самого вкусного бограча, который влюбит в себя любого.

Традиции бограча

Традиционное блюдо включает в себя пять разновидностей мяса: сало, говядина, свинина, курятина и копченые ребра.

Строго придерживаться такого количества мяса не обязательно. Можно комбинировать и добавлять то, что есть в холодильнике или больше всего нравится именно тебе.

Что касается овощей, то для традиционного рецепта бограча нужен стандартный набор: картофель, томаты, лук. Ты можешь разнообразить вкус бататом, чесноком, консервированным лечо и свежей зеленью.

С пряностями поле открыто для экспериментов. В традиционном варианте туда добавляют копченую паприку, соль и перец.

Известный шеф призывает не бояться экспериментов. Если на вашей полочке найдутся тмин и смеси свежесмолотых перцев, то они идеально дополнят блюдо.

Пошаговый рецепт бограча

В своей вариации богача Клопотенко использовал не все пять видов мяса, остановив выбор только на сале и говядине.

Ингредиенты

50 г сала

800 г говядины (лопатка или задняя часть)

500 г картофеля

2 томата

2 сладких перца

1-2 луковицы репчатые

10 г перца чили

1 ч. л. паприки

1 ч. л. копченой паприки

соль и перец по вкусу

Приготовление

Шаг 1: подготовка мяса

Начать Евгений Клопотенко советует из сала. Его нужно нарезать небольшими кубиками, а затем обжарить на маленьком огне, пока жир не растопится.

Далее можно переходить к говядине или другому мясу. Его нужно резать достаточно большими порционными кусками, а затем отправить на сковороду к салу.

Обжарь все мясо до золотой корочки, периодически помешивая.

Шаг 2: овощи

Теперь можно перейти к подготовке овощей. Начнём с картофеля. Обязательно помой его, но резать не спеши: в бограче он должен быть крупным.

То есть, если картофель молодой и мелкий, то можно вообще не резать. Если картофель большой, нарежь крупными кубиками и добавь к мясу.

Томаты помой и нарежь крупными кубиками. Зимой, если нет свежих, можно заменить их на консервированные томаты в собственном соку или замороженные — это не повлияет на вкус.

Время для перца. Его следует помыть и удалить сердцевину с семенами, а затем нарезать большими кубиками. Цвет перца не имеет значения. Сразу можно нарезать слайсами и перец чили.

Остается разобраться с луком. Его нужно разрезать на четыре крупные части. Когда все овощи будут нарезаны, останется добавить их в сковороду с мясом и картофелем.

Шаг 3: Доводим до вкуса

Сразу после того, как ты добавишь овощи, всыпь в будущий бограч по чайной ложке копченой и обычной паприки.

Теперь остается залить бограч водой. Ее количество напрямую зависит от твоих предпочтений.

Если ты больше любишь гуляш, то нужно чтобы вода не полностью покрывала овощи.

Если же ты любишь бограч в виде супа, тогда увеличь количество воды. После этого можно солить и перчить блюдо.

Варить бограч нужно до готовности картофеля на маленьком огне. Важно: во время приготовления обязательно накрой блюдо крышкой.

Если будешь готовить его в духовке, то для полной готовности бограча хватит полтора часа при 180 °С. Бограч особенно хорош, когда он свежеприготовленный, поэтому сразу можно звать к столу.

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