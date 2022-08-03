Настоящий карпатский бограч с салом: рецепт от Евгения Клопотенко

Бограч — это любимое блюдо закарпатских хозяек. Он очень сытный, ведь сочетает в себе разные виды мяса, сало, много видов овощей и копченую паприку.
Советуем хоть раз в жизни попробовать настоящую гуцульскую кухню. Если нет возможности отведать бограч в Карпатах, можно сварить это блюдо дома.
Лучше всего это блюдо получается, если приготовить его в котелке на свежем воздухе. Может быть, именно поэтому бограч так и называется, ведь в переводе означает “казан”.
Один из лучших шефов Украины Евгений Клопотенко поделился рецептом самого вкусного бограча, который влюбит в себя любого.
Традиционное блюдо включает в себя пять разновидностей мяса: сало, говядина, свинина, курятина и копченые ребра.
Строго придерживаться такого количества мяса не обязательно. Можно комбинировать и добавлять то, что есть в холодильнике или больше всего нравится именно тебе.
Что касается овощей, то для традиционного рецепта бограча нужен стандартный набор: картофель, томаты, лук. Ты можешь разнообразить вкус бататом, чесноком, консервированным лечо и свежей зеленью.
С пряностями поле открыто для экспериментов. В традиционном варианте туда добавляют копченую паприку, соль и перец.
Известный шеф призывает не бояться экспериментов. Если на вашей полочке найдутся тмин и смеси свежесмолотых перцев, то они идеально дополнят блюдо.
Известный шеф призывает не бояться экспериментов. Если на вашей полочке найдутся тмин и смеси свежесмолотых перцев, то они идеально дополнят блюдо.
В своей вариации богача Клопотенко использовал не все пять видов мяса, остановив выбор только на сале и говядине.
Ингредиенты
Начать Евгений Клопотенко советует из сала. Его нужно нарезать небольшими кубиками, а затем обжарить на маленьком огне, пока жир не растопится.
Далее можно переходить к говядине или другому мясу. Его нужно резать достаточно большими порционными кусками, а затем отправить на сковороду к салу.
Обжарь все мясо до золотой корочки, периодически помешивая.
Теперь можно перейти к подготовке овощей. Начнём с картофеля. Обязательно помой его, но резать не спеши: в бограче он должен быть крупным.
То есть, если картофель молодой и мелкий, то можно вообще не резать. Если картофель большой, нарежь крупными кубиками и добавь к мясу.
Томаты помой и нарежь крупными кубиками. Зимой, если нет свежих, можно заменить их на консервированные томаты в собственном соку или замороженные — это не повлияет на вкус.
Время для перца. Его следует помыть и удалить сердцевину с семенами, а затем нарезать большими кубиками. Цвет перца не имеет значения. Сразу можно нарезать слайсами и перец чили.
Остается разобраться с луком. Его нужно разрезать на четыре крупные части. Когда все овощи будут нарезаны, останется добавить их в сковороду с мясом и картофелем.
Сразу после того, как ты добавишь овощи, всыпь в будущий бограч по чайной ложке копченой и обычной паприки.
Теперь остается залить бограч водой. Ее количество напрямую зависит от твоих предпочтений.
Варить бограч нужно до готовности картофеля на маленьком огне. Важно: во время приготовления обязательно накрой блюдо крышкой.
Варить бограч нужно до готовности картофеля на маленьком огне. Важно: во время приготовления обязательно накрой блюдо крышкой.
Если будешь готовить его в духовке, то для полной готовности бограча хватит полтора часа при 180 °С. Бограч особенно хорош, когда он свежеприготовленный, поэтому сразу можно звать к столу.
А пока сезон кабачков в самом разгаре, можно заготовить их на зиму. Тем более что Евгений Клопотенко поделился невероятно простым и вкусным рецептом. Читай пошаговую инструкцию, как сделать кабачковую икру самостоятельно.
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